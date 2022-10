Dan golpe de autoridad

Fátima Torres pudo reponerse del cansancio para ganar medalla de oro y ser elegida como la mejor atleta femenil de su categoría en el Panamericano de Taekwondo que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Colombia, mientras que Ian Carlos Santarriaga considera que le falló un poco la estrategia en la final y por eso regresó con la plata colgada al cuello.

Los dos artemarcialistas fronterizos, de 11 años de edad, son compañeros de la academia Pae Taekwondo donde entrenan con el sensei Raúl Mata, y antes de viajar a tierras sudamericanas estuvieron concentrados algunos días en la ciudad de Monterrey con la Selección Nacional de la categoría Infantil.

PUBLICIDAD

Después de lograr el triunfo en dos combates, Fátima calificó a la semifinal de la división de -40 kg, donde también salió con la mano en alto, pero con muy poco tiempo para tomar un descanso antes de buscar el oro.

“La final fue la más complicada, fue contra México, ya la conocía se llama Sofía, es de Chiapas. En el primer round fue 8-5 lo gané, en el segundo fue 8-3 también lo gané, pero fue complicado porque ya estaba muy cansada de la semifinal, porque después de pelear semifinal fui luego luego a la final y también porque era mi amiga”, comentó Fátima.

La pequeña atleta compartió que sí tuvieron la oportunidad de turistear un poco en Sogamoso, ubicado en el departamento de Bocayá.

“Sí turisteamos tantito después del pesaje y la verdad sí se me hizo muy padre. Me gustaron mucho los edificios, estaban muy bonitos. La gente de ahí es muy amable, el clima era muy frío, llovía mucho y la comida estaba muy rica, me gustaron las arepas, son como gorditas”, dijo Fátima, quien le dedicó el triunfo a su abuelita que falleció dos días antes de que viajara a Colombia.

Ian Santarriaga Salinas dijo que se sintió muy emocionado, pero también un poco nervioso por enfrentar a peleadores de otros países.

“Me sentí muy emocionado, un poco nervioso y pues bien la verdad, me sentí muy bien y pues me fue muy bien. Estoy feliz, muy orgulloso de poder representar a México y a ver si puedo ir a otro torneo internacional para poder representar a México”, señaló Santarriaga.

En su primer combate, Ian empezó abajo en el marcador, lo que atribuye a que no calentó bien y estaba un poco frío, mientras que su rival ya había tenido un combate.

“Luego ya entré en calor, me activé y ya le pude ganar”, dijo el atleta, quien dedica su medalla panamericana a su familia, sus maestros y sus amigos.

La final fue contra el representante de los Estados Unidos y en el primer round Ian perdió solamente por un punto, pero en el segundo episodio sí fue superado por un margen amplio.

Desde su punto de vista, no tenía que haberse metido tanto al ‘clinch’, como su rival era más bajo de estatura no haberle pegado tanto en el pecho, sino de más distancia.

Conózcalos

Nombre: Fátima Torres Ronquillo

Fecha de nac.: 12 de mayo de 2011

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 11 años

Estatura: 1.59 m

Peso: 41 kg

Nombre: Ian Carlos Santarriaga Salinas

Fecha de nac.: 17 de septiembre de 2011

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 11 años

Estatura: 1.50 m

Peso: 36 kg