Dan el primer garrazo

El primer capítulo de la guerra felina por el título del Clausura 2019 fue para Tigres, que anoche venció 1-0 a los Esmeraldas del León en el estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

A los 20 minutos, el francés André-Pierre Gignac aprovechó un rebote de Rodolfo Cota a tiro de Luis Quiñones e hizo explotar el volcán con el gol que adelantó a los Tigres y, a la vez, alcanzó a Tomás Boy como el máximo goleador en la historia de los felinos con 104 anotaciones.

El delantero galo, quien llegó al equipo norteño en el 2015, marcó su sexto tanto en juegos de final de la Liga.

También sumó 21 goles en partidos de Liguilla para ser el jugador en activo con más dianas en esta clase de encuentros. Superado en el trámite del partido por los Tigres, León, escuadra en la que milita el mediocampista juarense Luis Montes, que anoche no mostró el nivel futbolístico del torneo regular, se salvó del autogol en la recta final del primer tiempo luego de un desvío del defensa Fernando Navarro que pegó en el poste.

En el complemento, Gignac tuvo al menos dos oportunidades para superar al ‘Jefe’ y ampliar la ventaja de los Tigres, pero no concretó.

En una de ellas, remató con la cabeza muy por arriba del horizontal un centro que Quiñones envió por banda derecha. Al final del encuentro, el León apretó pero no logró alcanzar en el marcador a los pupilos de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti. Con la ventaja del equipo neoleonés, la vuelta se jugará el domingo 26 en León, Guanajuato.