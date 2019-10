Dan cerrojazo

Los matadores Ernesto Javier ‘Calita’, Gerardo Adame y Diego Silveti alternarán esta noche en lo que será el cerrojazo de la temporada 2019 de corridas de toros en la plaza Alberto Balderas de esta ciudad, que lidiarán seis astados de la ganadería De la Mora.

En esta ocasión el paseíllo está programado para darse a partir de las 8:00 pm.

El primer espada Ernesto Javier ‘Calita’ dijo estar muy ilusionado por estar en esta frontera, para lo cual preparó este compromiso con mucha ilusión y con mucha fuerza.

“Desde cuándo tenía ilusión de torear aquí en Juárez, de hecho en un principio iba a torear en abril y al final hubo cambio de fecha y me quedé con ese tema y, bueno, no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla”, dijo ‘Calita’.

Agregó que se siente muy ilusionado porque éste ha sido un año muy importante para él, pues a raíz de los triunfos en la plaza México se le han abierto más puertas.

“Y sobre todo los comentarios que tengo de la afición, que es una afición muy buena, muy noble, muy alegre, la verdad que tengo ese presentimiento de que puedo encajar aquí”, dijo el torero.

En cuanto a su estilo sobre el ruedo, ‘Calita’ dijo que le gusta hacer lo que siente en el momento. “Creo que si algo le he transmitido es sentimiento y alegría y pasión por hacer lo que hago, que es torear, entonces espero que salga el toro, porque luego el hombre propone, Dios dispone y llega el toro y no sabe uno lo que va a pasar, pero la verdad que venimos muy bien preparados y muy, muy ilusionados”, apuntó.

Por su parte Gerardo Adame dijo que la afición debe esperar todo de él esta noche, pues viene un año bastante bueno en su carrera.

“Después de lo de la plaza México del año pasado fue algo muy bonito para mí, entonces obviamente te da mucha motivación, mucha ilusión y bueno, la verdad que muy contento de regresar y salir y disfrutar y entregarme como lo he hecho otra veces en esta plaza”, comentó.

-Al ser la última corrida del año en Juárez, ¿eso los compromete más?

“Sí claro, nos compromete más porque así podemos dejar las puertas abiertas para la siguiente temporada, y bueno, que la gente se quede contenta, que vaya y diga, bueno. es la última corrida, y que anhelen ya la temporada que viene; eso es muy importante, es muy bonito, porque pasa en muchas ciudades”, expresó.

Diego Silveti, que proviene de una dinastía de cuatro generaciones continuas de matadores de toros, dijo que ya tiene un par de años de no venir a Juárez, pero recordó que la última vez pudo triunfar al cortar tres orejas y llevarse el cariño del público.

“Sin lugar a dudas ha sido una plaza que ha apoyado mucho a toda la familia a lo largo de cien años y vengo en un momento muy bueno, tanto taurino como personal, y espero que sea una gran noche, que el público pueda disfrutar de la mejor versión de Diego Silveti”. finalizó.