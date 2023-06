Daddysqueenofalice gana el Mountain Top Futurity

Daddysqueenofalice, favorita 13-1, una potranca cuarto de milla dosañera criada en Nuevo México, rompió bruscamente y aguantó hasta el final de las 350 yardas para ganar este domingo el Mountain Top Futurity, con bolsa de 340 mil 666 dólares en el hipódromo Ruidoso Downs.

“Cuando tomamos la delantera, sentí que podíamos aprovecharlo”, dijo el jockey Rick Ramírez en el círculo de ganadores. “He estado trabajando con esta potranca desde el invierno y sabía que tenía cierta habilidad. Estoy feliz de haber tenido la oportunidad de montarla hoy”.

La potranca es propiedad de Triple R Racing Stables y Kim Middleton y es entrenada por James Gonzales. Pagó $27.00, $9.20 y $5.80 dólares en un tiempo ganador de 17.582 segundos para las 350 yardas.

Daddysqueenofalice es hija de Big Daddy Cartel y de la yegua Alice K White, y ésta producto de First Down Dash.

Call Me Jessiecartel, se llevó 61 mil 320 dólares por su segundo lugar. El entrenador Eric Valenzuela nombró al jockey Sergio Becerra Jr. para montar al castrado hijo de Jess A Chicks para los propietarios Empire Racing y Pavon Racing LLC.

Mike Abraham crió a Call Me Jessiecartel, hijo de la yegua Lilly Cartel y ésta producto de Corona Cartel. También finalista en el New Mexican Spring Futurity (RG2), Call Me Jessiecartel suma ganancias por 72 mil 495 dólares en cuatro salidas.

Valenzuela también envió a la finalista del tercer lugar, Over Da Edge, propiedad de Miguel y Mauricio Gallegos. El jockey campeón Francisco Calderón montó a la potranca hija de Eye Am King, que terminó un cuello atrás para ganar 34 mil 67 dólares.

Kelly Isa Chick, Untangled Queen, Patriotic View, Black Jack Patriot, Da Edge Of Gray, Chicka Boom Babe and Bigg Shades Of Gray completaron el orden de llegada.

En el Mountain Top Juvenile, con bolsa de 50 md, Grafity y el jockey Esgar Ramírez rompieron desde afuera y lograron una victoria por medio cuerpo en un tiempo de 17.974 segundos en las 350 yardas frente a Imperial Rein y el jockey Ramírez, quienes terminaron segundos.

Propiedad y entrenado por Manny Rodríguez (MRB Racing), Grafity pagó $30.00, $11.40 y $6.00 dólares. El caballo castrado es hijo de A Royal Jess y de la yegua Paint On Canvas, y esta producto de PYC Paint Your Wagon.