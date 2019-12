Da Wentz impulso a Águilas

Filadelfia.- Carson Wentz logró darles un impulso a las Águilas de Filadelfia cuando más lo necesitaban.

Ahora, tendrá que hacerlo nuevamente.

Wentz se las ingenió para obtener su segunda victoria consecutiva después de su recuperación, dando la batalla por el título en el Este de la Conferencia Nacional, cuando las Águilas, que tienen un récord de 7-7, reciban a Dallas, también con una marca de 7-7, en esta semana.

Sin sus tres principales receptores abiertos, Wentz dependió de las alas cerrados Zach Ertz y Dallas Goedert, de sus corredores de poder y de Greg Ward, exmariscal colegial.

Wentz completó 30 de 43 pases para 266 yardas y tres anotaciones en la victoria por marcador de 37-27 que tuvieron en Washington el domingo.

Su lanzamiento para anotación de 4 yardas hacia Ward, logró que Filadelfia aventajara en el marcador cuando restaban 32 segundos por jugar.

“Él está haciendo cosas realmente buenas para nosotros”, comentó Doug Pederson, entrenador de las Águilas, refiriéndose a Wentz.

“Ha entendido la ofensiva y a todos les está lanzando el balón. Por supuesto, nuestro ataque terrestre ha contribuido a eso. Las jugadas de pantalla también han sido útiles, por eso le he señalado más jugadas de ésas, para ayudarlo a tener éxito”.

“Ha estado madurando de esa manera y es agradable ver el avance. Está entendiendo el juego y eso toma tiempo. También toma tiempo cuando uno tiene mariscales o jugadores jóvenes en la Liga, nos dirigimos hacia allá, pero es realmente agradable ver el avance en las últimas semanas”.

Ward, quien jugó en la posición de mariscal en la Universidad de Houston y se convirtió en receptor después de no participar en el Draft, pasó la temporada del 2017 en el equipo de práctica de las Águilas.

Jugó para San Antonio en la Alianza Americana de Futbol a principios de este año y regresó al equipo de práctica de Filadelfia en esta temporada.

Las lesiones de DeSean Jackson, Alshon Jeffery y Neslon Agholor le dieron una oportunidad y le ha sacado el mayor provecho.

Ward ha logrado siete atrapadas para 61 yardas y la primera anotación de su carrera.

Ningún otro receptor abierto ha atrapado un pase en contra de Washington.

“Estamos muy emocionados de haber tenido la oportunidad de traerlo al equipo”, comentó Pederson.



Lo que está funcionando

El juego terrestre produjo 157 yardas con el novato Miles Sanders, que logró avanzar 122 yardas, siendo un alto desempeño en su carrera. Las Águilas tienen un récord de 22-2 bajo la dirección de Pederson y han logrado acarreos para más de 120 yardas como equipo.



En lo que necesitan ayuda

Otro receptor abierto que no sea Ward tiene que hacer una atrapada.

Las Águilas sólo tienen tres receptores abiertos activos por segunda semana consecutiva. El novato J.J. Arcega Whiteside, quien fue seleccionado en la segunda ronda del Draft, logró dos atrapadas pero no pudo sostener el balón en sus manos en la zona de anotación para mover el marcador.

Robert Davis jugó sólo 16 saques y no realizó lanzamientos.



Aciertos

Ward realizó la primera atrapada de su carrera en la Semana 12 en contra de Seattle.

Rápidamente se ha convertido en el mejor receptor abierto del equipo y alguien en quien Wentz confía cuando está en lugares importantes en el campo. Cinco de sus recepciones en contra de los Pieles Rojas ocurrieron en el cuarto período, incluyendo tres en los últimos dos minutos.

Arcega Whiteside, quien fue seleccionado en el lugar 57, jugó 71 saques y no realizó ninguna atrapada.

Sólo ha realizado ocho atrapadas para 130 yardas y una anotación a pesar de haber jugado 424 saques.



Lesionados

Pederson comentó que los cuatro titulares lesionados “van en la dirección correcta”.

El tacle derecho Lane Johnson está siendo observado día a día en su recuperación de un esguince en el tobillo que lo forzó a estar fuera durante el partido.

El corredor de poder Jordan Howard ha estado en la banca en los cinco últimos partidos debido a una lesión en el plexo braquial.

Agholor ha estado fuera en los dos últimos partidos debido a una lesión en la rodilla.

El ala defensivo Derek Barnett no jugó debido a que tiene lastimado el tobillo.



Número clave

El 69 por ciento –Las Águilas convirtieron 11 de 16 terceras oportunidades para anotar, incluyendo tres de sus dos jugadas para anotación en el cuarto período.

Dominaron el tiempo de la posesión del balón, controlando el balón durante 36:57 minutos.



Próximos pasos

La División estará en juego en el partido contra los Vaqueros.

Dallas ha ganado en los cuatro últimos enfrentamientos, incluyendo en los dos últimos en Filadelfia, aunque uno de ellos fue un enfrentamiento insignificante al terminar la temporada regular del 2017. El 20 de octubre, los Vaqueros derrotaron a las Águilas por marcador de 37-10.