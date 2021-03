Da un paso ‘gigante’

Cortesía

Tras un largo paso por el futbol americano tanto de México como de Estados Unidos, el chihuahuense Fabián Chío se apresta a jugar con los Giants del College of the Sequoias de California.

Hermano del también jugador Mauricio Chío, quien estuvo igualmente en Estados Unidos, Fabián inició su andar en el futbol americano en las categorías infantiles de Borregos, al mando de Gerardo Moreno, y ahí estuvo hasta que entró a la preparatoria.

“Me ofreció beca Prepa Tec de Puebla, estuve allá una temporada donde quedamos campeones en Fademac”, relató el chihuahuense, que puede jugar como ala defensiva o tacle defensivo.

Luego de ese año, Chío fue a jugar en Montwood High School, ubicada en Socorro, Texas, donde estuvo un par de temporadas, y su último año de preparatoria estuvo en Olathe North en Kansas, donde no pudo jugar debido a que su transferencia se realizó un poco tarde.

“Luego de graduarme de la high school, el coach (sic) Aarón Silva, coordinador defensivo de Borregos campus Guadalajara, me ofreció beca para jugar ahí”, cuenta.

En Guadalajara, Fabián estuvo seis meses antes de que el entrenador Silva lo contactara con el entrenador en jefe del community college de Coffeyville, en Kansas.

“Ahí me asignaron como ‘redshirt’, significa que no me cuenta el año de juego, así me pude preparar bien para el siguiente”, dice. Sin embargo, las cosas en Coffeyville no terminaron de la mejor manera. “Tuve unos problemas raciales con un coach (sic) y decidí retirarme de la institución, del equipo”.

De tal forma, Fabián llegó al College of the Sequoias, ubicado en Visalia, California, muy cerca de Fresno, en la parte central del estado.

“El plan es jugar un año ahí y conseguir una beca para una universidad grande”.

Como tacle defensivo, Chío enumera las que él considera como sus mejores cualidades: “Soy muy intenso en el campo, me gusta mucho aprender habilidades muevas para aplicar en los juegos, soy disciplinado, coachable (sic)”.

El futbol americano ha significado bastante para Fabián y su familia, y le ha dado la oportunidad de estudiar tanto en México como en Estados Unidos.

“Para mí el futbol americano ha representado muchas cosas durante mi vida, me enseñó a ser una persona disciplinada, a trabajar en equipo por un bien común, a no rendirme nunca por algo que quiero alcanzar y sobre todo me enseñó que, aunque la vida sea difícil, siempre hay que seguir luchando para ser mejores”, finalizó.

Fabián Chío

Edad: 22 años

Estatura: 1.92 m

Peso: 120 kg

Posición: Ala defensiva, tacle defensivo

Nacido en: Chihuahua, Chihuahua

