Da Sebastián Reza golpes de gloria

Cortesía

Triple campeón nacional de artes marciales mixtas, a sus 17 años de edad el juarense Sebastián Reza tiene en puerta un nuevo reto, el Campeonato Nacional que se celebrará en Monterrey dentro de un mes y para el que ya se prepara a diario tanto física como mentalmente.

“Siempre es ir por el primer lugar, siempre dar lo mejor que puedo en cada competencia”, declaró el también campeón nacional de kickboxing en 2019 y cuarto lugar en torneo de artes marciales mixtas que se celebró ese mismo año en Roma, Italia.

Sebastián tenía ocho años cuando algo que vio en la televisión llamó su atención, pues le pareció que era diferente a los deportes que él conocía.

“En esos tiempos apenas como que se daba a conocer, me llamó la atención que era algo diferente, era raro ver algo así y viendo la tele me encontré con este deporte, luego lo vi en una película y me llamó mucho la atención”, recordó Sebastián.

Aunque su incursión en las artes marciales mixtas fue más por curiosidad, su primer entrenador, Alejandro López, preguntaba si ya antes había practicado, pues Reza no parecía nuevo y lucía una habilidad innata para esta disciplina.

“Me gusta mucho porque es una disciplina que abarca muchos deportes de contacto, algo muy diferente al boxeo o a la lucha, es una combinación de todo eso”, comentó Reza, quien es estudiante de cuarto semestre en el CBTIS 114.

Precisamente al abarcar diferentes estilos, los entrenamientos suelen ser pesados y más cuando se tiene un compromiso en puerta.

“Entreno aproximadamente de tres a cuatro horas por día”, menciona Sebastián. “Sí, es pesado, y más si hay competencia en puerta, pues hay que correr por las mañanas, hacer un poco de pesas, trabajar diferentes técnicas de pelea, hacer resistencia, cardio, fuerza, sí es un poquito cansado”.

Para el Nacional de Monterrey, que se llevará a cabo del 17 al 20 de junio, Sebastián también practica con peleadores profesionales y con otros que están por debutar.

En sus planes a futuro, el artemarcialista juarense se visualiza como un peleador profesional, siendo parte de alguna de las empresas de renombre, como la UFC.

Mientras tanto, tiene su mente puesta en este torneo nacional, con sus entrenamientos en el Gimnasio Ragnaarok, que estará representado por otros cinco peleadores, al tiempo que realizan actividades y buscan patrocinadores para recabar fondos que les permitan solventar el viaje y la estancia en la capital de Nuevo León.

Nombre: Sebastián Saúl Reza García

Disciplina: Artes marciales mixtas

Fecha de nac.: 18 de marzo de 2004

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 54 kg

Estudios: 4to Semestre CBTIS 114

Logros

Triple campeón nacional de artes marciales mixtas, 2017, 2018 y 2019

4to lugar en Roma, Italia en torneo de artes marciales mixtas, 2019

Campeón nacional de kickboxing, 2019