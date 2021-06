Da juarense Elizabeth López salto dorado

Cortesía

En un desafío a la gravedad, la atleta juarense Elizabeth López se colgó por primera ocasión la medalla de oro en la prueba de salto de longitud en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza, que se desarrolló el pasado fin de semana en Querétaro, Querétaro.

Después de varios intentos, la fronteriza logró subir por fin a lo más alto del podio en esta competencia nacional al concretar una marca de 6.04 metros (15 centímetros de diferencia con el segundo lugar).

“Estoy muy sorprendida por haber ganado, no me lo esperaba, iba con toda la actitud, pero debido a la temporada, por el Covid, fue muy difícil y no se entrenó como siempre se entrena”, mecionó la atleta de 29 años.

López Ramírez había conseguido solamente dos medallas de plata en salto de longitud, que fue en el Campeonato Nacional 2016 en Nuevo León y en 2019 con sede en Chihuahua.

Elizabeth logró colgarse la presea dorada en dos ocasiones, pero en otra prueba, en los 100 metros con vallas, precisamente en los dos años que ganó plata en salto de longitud (2016 y 2019).

“La clave fue mi mentalidad, me ayudó mucho permanecer plena en la competencia”, comentó López.

Con más de 20 años de experiencia en el atletismo, la juarense solamente compitió en salto de longitud en esta edición y comentó que buscará enfocarse en esta prueba por el momento.

“Es una prueba (salto de longitud) en la que tienes que explotar en menos de un segundo, tienes que llevar tu cuerpo a un extremo. Me gusta sentir que está en el aire y que no vas a caer”, expresó la multimedallista fronteriza. “Por eso es mi prueba favorita”, sentenció.

Elizabeth cumplió su proceso como atleta de la UACJ y ahora compite de manera independiente, aunque hoy es docente de la máxima casa de estudios de esta frontera en las licenciaturas de Medicina, Química y Químico Farmacobiólogo, por lo que utiliza las instalaciones universitarias para entrenar.

Como atleta de la UACJ, la fronteriza también fue multimedallista en Universiada Nacional, tanto en salto de longitud como en los 100 metros con vallas.

“No sé si vaya a regresar a las vallas, pero vamos a darle al salto. Me gustaría romper el récord mexicano, ahorita estoy disfrutando aún de mi etapa deportiva”, dijo López Ramírez.

El récord mexicano de salto de longitud es de 6.71 metros, distancia que la juarense buscará superar durante los próximos años.

Elizabeth López Ramírez

Edad: 29 años

Fecha de Nac.: 12 de noviembre de 1991

Lugar de Nac: Ciudad Juárez, Chihuahua

Estatura: 1.69 m

Peso: 61 kg

Disciplina: Salto de longitud

Campeonato Nacional de Primera Fuerza 2021

Salto de longitud

Podio

Atleta Estado Marca

1. Elizabeth López Chihuahua 6.04 m

2. Susana Hernández Nuevo León 5.89 m

3. Jessamyn Sauceda Nuevo León 5.86 m

Sus medallas en Nacional de Primera Fuerza

Año Prueba Medalla

2016 Salto de longitud Plata

2016 100m c/vallas Oro

2019 Salto de longitud Plata

2019 100m c/vallas Oro

2021 Salto de longitud Oro