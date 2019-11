Da Jones espaldarazo a Garrett

Arlington, Texas.- Aunque declaró que no va a despedir al entrenador Jason Garrett en esta temporada, el dueño de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, básicamente le rogó al equipo, que no ha tenido un buen desempeño, que haga jugadas para apoderarse del balón.

La defensa se ve bien en la tabla de posiciones pero consistentemente no ha podido generar jugadas que hagan la diferencia, se encuentra en la parte superior de la lista de problemas que tiene este equipo que sigue encabezando el Este de la Conferencia Nacional con un récord de 6-6, pero que no ha logrado cumplir las altas expectativas que se tenían, propiciadas por un récord inicial de 3-0.

El ejemplo más reciente fue la derrota por marcador de 26-15 ante Buffalo el Día de Acción de Gracias, cuando Josh Allen, el mariscal que lleva dos años en esa posición, logró el mejor porcentaje de eficiencia de su carrera, gracias mayormente al exreceptor de Dallas, Cole Beasley, quien logró el mejor partido de su primera temporada con los Bills.

El total de yardas, 356, fue manejable y no afectó el ranking que tienen los Vaqueros entre los mejores 10 en esa categoría.

Sin embargo, Dallas tuvo un cuarto partido consecutivo sin generar la pérdida de la posesión del balón, logrando siete en tan sólo dos partidos antes de que eso pareciera una casualidad en esta semana.

“Yo creo que podemos generar balones sueltos”, dijo Jones.

“Vamos a tener que hacer eso para ganar los siguientes partidos. ¿Qué si pienso que eso puede ser posible? Absolutamente”.

“¿Qué si creo que es probable que suceda eso de la manera como hemos estado jugando en los dos últimos partidos? Estoy de acuerdo, no espero que alguien pueda apostarle a eso. Pero estoy seguro que sí hay manera de lograrlo. He hecho apuestas más arriesgadas”.

Los Vaqueros tienen un margen de menos 5 en balones sueltos con tres derrotas, en este actual período de cuatro partidos no han logrado uno. Dallas ganó los dos partidos cuando logró siete intercepciones.

“La defensa del equipo contrincante forzó la pérdida de la posesión del balón y nosotros no lo estamos haciendo”, comentó el ala defensivo Robert Quinn. “Es frustrante, pero tenemos que seguir intentándolo y hacer jugadas cuando tengamos oportunidad”.



Lo que está funcionando

Parece que el acoso al mariscal está funcionando debido a las cuatro capturas de Allen.

El problema es que la mayoría de esa presión fue generada por los lanzamientos.

El esquinero Jourdan Lewis logró dos de las capturas, y el profundo Darian Thompson fue el primero en capturar a Allen en otro lanzamiento.

Los Bills tuvieron suficiente confianza en su protección para permitirle a Allen que lanzara desde la bolsa de protección en la zona de anotación al completar un pase de 29 yardas hacia Beasley en la tercera oportunidad para anotar.

Fue la primera jugada que cambió el ritmo del partido para Buffalo después que Dallas anotó en su primera jugada.



En lo que necesitan ayuda

No permitan que las 355 yardas de pases y dos anotaciones los engañen.

Dak Prescott se encuentra en un pequeño desplome después que logró liderar la NFL en cuanto a yardas de pases a través de 10 partidos. Aunque la presión fue un factor, Prescott fue responsable de las dos pérdidas de la posesión del balón de Dallas con una intercepción y un balón suelto y tuvo otra pérdida del balón en la cuarta oportunidad para anotar, que es el equivalente a un tercer balón suelto.

La jugada que más se notó fue su peor lanzamiento del partido cuando el balón cayó a los pies del corredor de poder Ezekiel Elliott en la cuarta oportunidad para anotar desde la yarda 6 de Buffalo.

Elliott tuvo suficiente espacio para correr y probablemente hubiera anotado.



Aciertos

El tacle defensivo Christian Covington jugó como titular al reemplazar a Antwaun Woods, quien está fuera debido a una lesión en la rodilla derecha, y registró la primera captura para los Vaqueros.



Desaciertos

El pateador Brett Maher falló goles de campo en dos posesiones seguidas, encabezando la NFL con nueve fallas.

La primera ocurrió en la última jugada antes del medio tiempo cuando Dallas estaba en desventaja en el marcador por seis puntos.

La segunda ocurrió cuando los Vaqueros trataron de responder el acarreo de Búfalo al inicio de la segunda mitad.



Lesiones

El receptor número 1, Amari Cooper, permaneció en el suelo durante un rato después de haber recibido un golpe en la rodilla izquierda, dando un giro y cayendo de espalda.

Cooper comentó que podría recuperarse para este viernes.

El guardia izquierdo Connor Williams trató de regresar después de lesionarse una rodilla en la primera mitad pero eventualmente quedó fuera.

Hace unas semanas fue sometido a una cirugía artroscópica de la rodilla.



El número clave

Cuatro –que son los partidos consecutivos en los que Elliott ha quedado corto de lograr 100 yardas de acarreos.

El dos veces campeón de acarreos nunca había tenido un período tan largo sin un partido de 100 yardas en sus tres primeras temporadas como profesional.



Siguientes pasos

Si Filadelfia derrota este domingo a Miami, que se encuentra en la parte baja de la tabla de posiciones, los Vaqueros, que son los campeones defensores del Este de la Conferencia Nacional, y las Águilas estarán empatados en la cima de la División.

Los dos siguientes partidos de Dallas serán en contra de equipos que les son muy familiares.

El jueves jugarán contra Chicago como visitantes y el 15 de diciembre contra los Carneros de Los Angeles, en casa, los dos equipos también calificaron para los playoffs en la temporada pasada y tuvieron temporadas decepcionantes.

Mientras que los Vaqueros no pierdan esos dos partidos, seguirán controlando su destino cuando visiten a Filadelfia el 22 de diciembre, porque derrotaron a las Águilas en casa en el mes de octubre.