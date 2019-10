Cumplimos con lo que se había pactado: Ferretti

Monterrey, NL.- Los Tigres cumplieron con lo pactado y lo debido en Veracruz o de lo contrario se arriesgaban a perder el partido, consideró ayer el técnico Ricardo Ferretti.

Para el ‘Tuca’ el acuerdo respetado era por un minuto y además argumentó que sus jugadores marcaron goles porque corrían el riesgo de que el árbitro suspendiera el partido.

“¿Quién te dijo que eran tres minutos? (Qué costaba), una suspensión del equipo. Si el árbitro decide suspender el partido, ¿cuál sería la suspensión para nosotros? El árbitro no sabía qué onda cuando pusieron la pelota en juego. El árbitro se quedó pasmado”, expresó el DT ayer en Zuazua.

“¿Qué pasaría si el árbitro acaba el partido? ¿Cuáles serían las sanciones para Tigres? No son nada suavecitos. El árbitro y el comisario no sabían, y ellos tienen autorización para parar el partido en el momento que ellos quieran si hubiera sucedido. Nosotros cumplimos con lo que se había pactado. Bien o mal, pero con lo que nos corresponde”.

Atribuyó también a la falta de comunicación para que se creara una confusión en la que nadie, según Ferretti, sabía qué hacer y que desafortunadamente se generaron comentarios negativos.

“La verdad la falta de comunicación que hubo en todo esto y la confusión que hubo derivada de la falta de comunicación originó muchas cosas desagradables, nadie sabía cómo tenía que proceder, ocasionó cosas muy desagradables. Comunicación y confusión entre todos”, explicó Ferretti.

“Yo nunca recibí un comunicado de ninguna parte, nunca recibí un saludo, una llamada, nosotros nos basamos en lo que es los hechos del chat entre los jugadores un minuto. Eso fue lo que respetaron. Di la orden que teníamos que esperar el minuto y hasta esperamos un poco más”.

El “Tuca” entrenó ayer por la mañana con sus pupilos, en La Cueva, y así abrir la preparación para el partido ante Cruz Azul, de la Jornada 15.