Cumplen misión

El juarense Alexis Rojas dijo adiós a la categoría cadete con una medalla de oro en el Grand Slam de Taekwondo que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la Ciudad de México. Así, como campeón nacional de cadetes, Rojas dará el salto a la categoría juvenil.

Sus compañeros de la academia Castillo’s Taekwondo Fight, Alan Zúñiga y Alyson Acosta, regresaron como subcampeones nacionales de dicho torneo.

Anteriormente en este Grand Slam competían los ocho primeros lugares del ranking nacional, pero esta vez los organizadores decidieron que pudieran tomar parte los 10 mejores, explicó el sensei Carlos Castillo.

Alexis Rojas ganó el metal dorado en la división de -65 kilogramos, siendo la primera ocasión que conquista un campeonato nacional.

“Me siento bien, hice tres peleas en total porque es un torneo no tan grande, pero son los mejores atletas de la categoría. Las primeras dos peleas fueron contra Veracruz, luego la final contra un amigo mío de aquí de Juárez, fue una final muy esperada la verdad y muy divertida”, comentó Alexis, de 14 años de edad.

“Se lo dedico a mis papás porque siempre están ahí para apoyarme y confían mucho en mí”, agregó el atleta fronterizo, quien en el 2024 empezará su año juvenil y ya tiene más o menos una idea de quiénes están en esa categoría.

Alyson dio la campanada grande en los cuartos de final al eliminar a la competidora de Nuevo León, mundialista el año pasado en Sofía, Bulgaria. Después, en semifinales se impuso a la representante de la Ciudad de México y en la final perdió contra Amparo Gutiérrez, de Guanajuato, con quien también perdió este año la pelea por el oro del Abierto de Costa Rica.

“La verdad antes de pelear con ella yo no sabía que era mundialista, ya hasta después. Pero al terminar de pelear con ella no me creía que la había sacado, que le había ganado, ya después me enteré que era mundialista y me sorprendí aún más”, compartió la peleadora juarense de 14 años de edad.

En la categoría adulto, división -87 kg, Alan Zúñiga se quedó con la medalla de plata y ahora estará a la espera de ser llamado a Selección Nacional a principios del próximo año.

“Entré como ranqueado número dos de todo México. En la primera ronda pasé bye, ya estaba colocado en la semifinal, ahí me tocó contra Veracruz, en el primer round yo le gané, en el segundo le gané por nocaut técnico. Ya en la final se me complicó un poco porque fue un competir muy alto, casi media dos metros,pero no se me hizo tan difícil porque ya lo tenía checado y pues al final me ganó por dos puntos. Ya será para la otra y me voy a preparar más para ganarle”, declaró el juarense de 18 años.

“Me siento muy feliz porque ya anteriormente saqué primer lugar, saqué bronce también, es mi primer año de adulto, que es una categoría muy difícil. Me siento muy bien, muy contento porque se ve reflejado todo el trabajo que he hecho, todo el sacrificio que he hecho y toda la motivación que he tenido”, agregó Zúñiga.

Conózcalos

Nombre: Alexis Fernando Rojas Varela

Fecha de nac.: 19 de marzo de 2009

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 14 años

Estatura: 1.76 m

División: -65 kg

Nombre: Alyson Acosta Ibarra

Fecha de nac.: 11 de diciembre de 2009

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 14 años

Estatura: 1.62 m

Categoría: 47 kg

Nombre: Alan Antonio Zúñiga Delgado

Fecha de nac.: 26 marzo 2005

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 18 años

Estatura: 1.82 m

División: -87 kg