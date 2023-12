Cumplen metas

Los esposos juarenses Adán Romero y Dina García tuvieron que superar imprevistos que se les presentaron justo un día antes de competir, pero al final lograron cumplir con la meta que cada uno se había fijado de terminar entre los diez mejores de sus categorías en el Campeonato Mundial de Aguas Abiertas ‘Oceanman’ que se llevó a cabo en Phuket, Tailandia.

Unos días después de haber aterrizado en Ciudad Juárez, y ya más adaptados al cambio de horario, Adán y Dina comparten la experiencia que vivieron en esta competencia internacional, donde un día antes ella presentó un cuadro de alergia y él sufrió un malestar estomacal, pero a pesar de eso pudieron competir y terminar en sexto lugar de los cinco kilómetros Dina, y en octavo de los dos kilómetros Adán, ambos en la categoría 40-49 años.

“Yo tenía la expectativa de quedar entre los 10 primeros, pero me fue un poco mejor de lo que pensé. La verdad es que dije bueno noveno o décimo a nivel mundial en mi categoría va a ser ya más que ganancia, pero quedar en un sexto está más que excelente y eso me sigue dando más motivación para entrenar todavía más y seguir en los cinco kilómetros definitivamente”, compartió Dina.

La atleta de 46 años de edad, señaló que siempre hay factores externos que se presentan de manera imprevista, como la alergia que sufrió un día antes de competir, por eso que hay que estar preparados también mentalmente.

“Sí sufrí un poco las consecuencias porque al día siguiente ya en mi competencia se me inflamaron los canales nasales, por los que uno respira. Aun así, yo lo único que quiero recalcar es que pase lo que pase uno se prepara tanto tiempo y el mero día aun con la alergia, esto, lo otro, aquello, hay que darle porque ya te preparaste tanto y andas bien lejos, entonces dices pues a ver cómo le hago, pero saco esto”, comentó Dina.

Adán también tuvo que superar algunas barreras, luego de haber sufrido un malestar estomacal y algo de fiebre un día antes de meterse al mar a competir.

“Entró la adrenalina ya que sonó el campanazo de salida porque en el calentamiento me sentí un poquito débil, pero me sentí bien, le metí lo más que pude y a dejarlo todo, no regresaré sin nada, y al final satisfecho, mi meta era quedar en los primeros diez, quedé octavo lugar, que la verdad para ese contratiempo que hubo creo que estuvo bastante bien”, dijo el atleta de 45 años.

Tanto Dina como Adán ya tienen planes para el 2024. Ella tiene la mira puesta en Cozumel, donde buscará el podio en el 5K de aguas abiertas, y Adán quiere volver al ‘Oceanman’ y activarse una vez más en triatlón, donde lleva dos años de ausencia.

Los dos coincidieron al señalar que su estancia en Tailandia fue una experiencia excelente y al mismo tiempo diferente a los que han conocido de países europeos.

A Tailandia lo conocen como ‘el país de las sonrisas’, y los esposos chihuahuenses yapudieron comprobar por qué.

“Y efectivamente a todos lugares que llegas te reciben con una sonrisa increíble las tailandesas, son bien amables, superserviciales, sencillas, son muy risueñas”, recuerda Dina.

“Son personas muy respetuosas, muy sonrientes. Y lo que más me llamó la atención fue la limpieza en todos lados. Donde fue la competencia no ves basura en el piso”, destacó Adán.

Conózcalos

Nombre: Adán Romero

Fecha de nac.: 24 de junio de 1978

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 45 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 85 kg

Nombre: Dina García Ramírez

Fecha de nac.: 19 de noviembre de 1977

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 46 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 63 kg