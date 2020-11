Cumple Yamileth un año como campeona mundial

Cortesía

Chihuahua— Esta semana se cumplió un año desde que la chihuahuense Yamileth Mercado conquistí el cetro supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, al derrotar a la keniana Fatuma Zarika.

Pero el año no ha resultado como Yamileth, primera mujer chihuahuense en obtener un título mundial de boxeo, lo esperaba.

“Ha sido un año muy difícil, mi ñrimer año como campeona, pero realmente no se ha disfrutado como tal, no hemos podido hacer una defensa debido al Covid-19, hemos estado paradas, sin actividad por mucho tiempo, y luego cuando retomamos, me pasó lo de la nariz, así que el año realmente ha sido complicado”, comentó, ya desde Hermosillo, Sonora, donde este martes inició sus entrenamientos ya formales.

El pasado 25 de septiembre, en su victoria sobre la tijuanense Irasema Rayas, Mercado sufrió una fractura en su tabique nasal, causada por un cabezazo de su rival.

La pandemia y la fractura han significado grandes obstáculos para una Yamileth que puso en pausa sus estudios de Enfermería, para dedicarse al cien por ciento a las defensas de su título.

“Teníamos pensada la primera defensa en marzo, o en verano, pero luego pasó esto de la pandemia y ya no fue posible, iba a ser contra Catherine Phiri (de Zambia). Pudimos volver y después esto de la nariz evitó que pudiéramos tener una pelea en noviembre y tal vez otra en diciembre ya para preparar la defensa, la verdad sí ha sido muy frustrante”, cuenta la monarca mundial. “El Consejo Mundial de Boxeo no autorizó que hubiera pelea en diciembre, porque la nariz se me fracturó en dos partes, entonces hay que esperar a que el hueso cicatrice bien. Aún no puedo hacer sparring, por ejemplo”.

En cuanto a su defensa, es probable que ya no sea contra Phiri, al menos la primera que hará.

“Ojalá podamos tener algo para enero. La defensa ya sería en marzo probablemente. Va a ser difícil que sea contra Phiri, porque habría que traerla desde África, y sin público en las funciones, va a ser complicado para la empresa (promotora) entonce podría ser contra otra clasificada, dependiendo lo que diga el CMB”, finalizó.