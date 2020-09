Cumple Whistle Stop Café y gana el All American Futurity

Cortesía

En emotivo y reñido cierre de carrera, la potra Whistle Stop Café se mantuvo invicta en seis salidas al vencer ayer por un cuello a Instygator y ganar el All American Futurity G1 con bolsa de 3 millones de dólares, que puso fin a la temporada de verano de carreras en vivo en el hipódromo Ruidoso Downs.

Whistle Stop Café, que era la favorita 3-1 de la línea matutina, partió desde la posición número siete y con la monta del jockey Ricky Ramírez cubrió las 440 yardas en un tiempo de :21.437 segundos.

El segundo lugar, Instygator, registró un tiempo de :21.486 con James Flores en la rienda, mientras que un cuerpo detrás llegó Apollitical Gold que bajo el mando de Cody Smith cronometró :21.633 segundos.

Propiedad de Whitmire Ranch/Lainie Whitmire et al, Whistle Stop Café fue criada en Texas por Bobby Cox. La potra gris producto de Freighttrain B y Sinuous por Mr Jess Perry, proviene del establo de Blane Wood y fue comprada por 42 mil dólares en la venta de Heritage Place de Oklahoma el año pasado

El All American Futurity puso fin a la temporada en Ruidoso Downs. La clásica carrera para caballos dosañeros cuartos de milla que se celebra cada anualmente el Día del Trabajo se llevó a cabo ante un número limitado de aficionados en las gradas debido a las restricciones en Nuevo México provocadas por la contingencia sanitaria.

Whistle Stop Café y su jinete, Ricky Ramirez, coronaron ayer una temporada memorable en Ruidoso. Sumaron cuatro victorias en cuatro salidas cuando conquistaron el Rainbow Futurity Grado 1. El quinto triunfo llegó en las pruebas para el All American Futurity.

En los días previos a esta carrera Ramírez hizo público sus enorme deseo por ganar el All American Futurity.

“Significa mucho, especialmente con toda mi familia aquí”, dijo Ramírez. “Me tomó diez intentos, pero finalmente lo logré. Esa potra parece disfrutarlo todo. Fue una gran sensación estar en una potra tan especial en el All American”.

Blane Wood entrena a Whistle Stop Café, quien le dio su segunda victoria en el All American. Antes de su temporada en Ruidoso, Whistle Stop Café ganó una prueba y el Heritage Place Juvenile con bolsa de 100 dólares, esta primavera en Remington Park.

Después de la carrera hubo una consulta de los comisarios y un reclamo de faul por parte de un entrenador, pero ninguno involucró al ganador. Se trataba de una interferencia entre los caballos hacia el interior de Whistle Stop Café, que llevó a que los comisarios revisaran la acción. Caliente Caramelo fue descalificado del quinto y quedó octavo, y Famous and Easy fue descalificado del sexto y quedó noveno.

Whistle Stop Café ganó 1.26 millones de dólares por su victoria para impulsar sus ganancias a un millón 974 mil 986 dólares.

También en la cartelera de este lunes, Eye Work For You ganó en un cerrado final el All American Juvenile, con bolsa de 200 mil dólares, con el segundo lugar para Dulce Sin Tacha, mientras que el domingo Gold Heart Eagle V, caballo capado producto de One Famous Eagle y Lady Heart of Gold por Strawfly Special, ganó el All American Derby G1 con bolsa de un millón 7 mil 688 dólares.

Orden de llegada

Caballo Jockey Tiempo

1 Whistle Stop Café Ricky Ramírez 21.437

2 Instygator James Flores 21.486

3 Apollitical Gold Cody Smith 21.633

4 Jettz Francisco Calderón 21.686

5* Caliente Caramelo Tanner Thedford 21.701

6* Famous and Easy José Álvarez 21.743

7 Hr Princess Jess Jimmy Brooks 21.943

8 Flashing My Pjs Benito Baca 21.970

9 Flash Bak Jesús Ayala 22.176

10 Eagles and Dragons Jaime Leos 22.212

*Descalificados: Caliente Caramelo de 5 a 8, Famous and Easy de 6 a 9