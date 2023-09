Cumple sueño

La jornada 10 del Apertura 2023 de la Liga MX Femenil quedará grabada para siempre en la memoria de la juarense Alexa Gurrola, pues fue en esa fecha que la jugadora de 15 años de edad tuvo la responsabilidad de cubrir durante 45 minutos la portería de las Bravas de Juárez, lo que significó su debut en Primera División.

El pasado domingo 10 de septiembre la escuadra juarense recibió a las Centellas del Necaxa, partido que las fronterizas ganaron sin mucha dificultad 6-0, luego de haber logrado una ventaja de cuatro goles en la primera parte.

PUBLICIDAD

Fue así que el entrenador español Óscar Fernández, decidió que era un buen momento para que Alexa sumara sus primeros minutos con el primer equipo de las Bravas y la mandó al terreno de juego desde el inicio de la segunda mitad.

Alexa terminó el partido sin recibir gol, con tres saques de meta realizados, un despeje de mano, dos jugadas de pie y una recuperación de balón.

La jugadora fronteriza es parte de la cantera de las juarenses desde el año pasado y en el presente torneo ha jugado cuatro partidos con el equipo Sub-19, los cuatro como titular. Su hermana mayor, Alondra, forma parte del equipo mayor de las Bravas.

“Estoy feliz por haber debutado en Primera División”, declaró Alexa al Departamento de Prensa del FC Juárez Femenil.

“Me sentía nerviosa, estaba muy nerviosa de que me llegara el balón y pasara algo y yo ‘ay no’”, compartió la guardameta, que con el paso de los minutos y al ver que el rival no llegaba tanto fue perdiendo los nervios y agarró más confianza.

–¿Por qué el futbol y por qué portera?, se le cuestiona.

“Porque vi a mi hermana que iba así a jugar y pues me gustó cómo se lanzaban los porteros ‘y no, de aquí soy’, y me quedé”.

Alexa sustituyó en ese juego a Renata Masciarelli, quien le aconsejó que disfrutara mucho el momento porque esto es algo que no se va a vivir dos veces.

–¿Cómo habías soñado tu debut en Primera División?

“Cómo lo había soñado, pues… no lo veía venir porque fue así de la nada cuando me subieron.

“Empezamos la pretemporada con la Sub-19 y estaba el profe Carlos y nos dijo así a las porteras que estábamos que iba a necesitar una portera para hacer pretemporada y pues yo no sabía que iba a ser yo. Luego ya llegó un día y me dijo que me iba a necesitar para hacer pretemporada con Primera, y yo ¿yo?”.

La noticia emocionó casi hasta las lágrimas a Alexa y en cuanto llegó a su casa se lo platicó a su mamá.

“Pues cuando me dijeron que iba a ser la tercera portera lloré casi, mucha emoción. Llegué a mi casa y le dije a mi mamá y mi mamá lloró, me dijo ‘no manches, ¿sí?, no te creo’, le digo sí y las dos lloramos”.

Finalmente, la portera juarense agradece a su mamá por el apoyo que le da todos los días y al cuerpo técnico y directiva de Bravas por la confianza y por haberle permitido cumplir su sueño.

Conózcala

Nombre: Alexa Nohemí Gurrola Martínez

Fecha de nac.: 20 de octubre de 2007

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 15 años

Estatura: 1.70 m

Peso: 68 kg