Cumple Ramazotti primera práctica con Bravos

Entusiasmado por poder realizar trabajo de cancha junto a sus compañeros, así dijo sentirse el jugador brasileño Rafael Ramazotti, quien ayer cumplió con el primer entrenamiento con su nuevo equipo, Bravos de Ciudad Juárez.

El futbolista sudamericano fue presentado el pasado lunes 28 de enero como el último refuerzo del conjunto fronterizo y pese a la noticia que dio a conocer su antiguo club, Hougang United de Singapur, que lo acusaba de incumplir algunos acuerdos, aseguró que dicha información que circuló jamás lo desestabilizó.

“Yo estaba listo, todo estaba listo desde la semana pasada. Siempre estuve tranquilo con las cosas extracancha, porque mis abogados estaban trabajando en eso, pero aquí con el club jamás pasó nada; en ningún momento me preocupe, siempre estuve enfocado con el equipo”, comentó el atacante de 30 años de edad.

Ayer el conjunto practicó en el Complejo Bravos, retomó los entrenamientos luego de sus dos triunfos sobre Tampico Madero y unos días de descanso, por lo que ya planean lo que será el duelo en contra de Venados de Mérida, el siguiente rival en la Liga de Ascenso.

“Estoy feliz acá, esto es lo más importante, mi familia está feliz también”, manifestó Ramazotti.

El equipo dirigido por Gabriel Caballero trabajó primero en la parte física, con un circuito de ejercicios, para posteriormente realizar futbol en espacios reducidos.

Incluido el delantero brasileño de 1.93 metros, el plantel completo estuvo en el entrenamiento.

“Quiero agradecer a mis compañeros por el apoyo, estoy aquí de corazón, de pecho abierto para ayudarlos”, dijo Rafael.

Ramazotti está solamente a la espera de Caballero para tener sus primeros minutos con los Bravos.

“Estoy listo, me siento bien, trabajé al parejo con el grupo. Ahora solamente esperar el partido, no hay nada, estoy trabajando como siempre, esperando el juego del sábado, Gabriel Caballero cuenta conmigo. Fue mi primer entrenamiento con el equipo, pero ya llevo una semana entrenando muy fuerte”, puntualizó.