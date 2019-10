Cuestiona Santa Rosa cambios a Conade

Que los Juegos Nacionales Conade (antes Olimpiada Nacional) tengan una razón de ser y que la Conade dé las fechas y lugares de los mismos desde agosto, es la postura del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, ante los cambios que se avecinan en ese tipo de competencias a nivel nacional.

Así lo indicó ayer Juan Pedro Santa Rosa, director del referido instituto.

“Nuestra postura es, y siempre ha sido, para empezar que Conade debe de dar fechas y lugar de Olimpiada Nacional desde agosto. Puedo decir que nos metió en fuertes aprietos el saber de última hora que 27 deportes se repartían entre Yucatán y Quintana Roo. Obviamente nos pega en el presupuesto y pues no lo teníamos contemplado, jamás nos había salido tan caro el transporte y definitivamente nos mete en ciertos aprietos”, dijo.

Confirmó que la Olimpiada Nacional cambia de nombre, la Conade trae ahora nuevas propuestas y cambios que, dijo, hay que analizarlos bien porque a los estados les saldría más caro el proceso.

“Sí, ellos se ahorrarían un dinero, pero al estado le sale más caro. Sin embargo ahorita los estados nos estamos haciendo cargo de la mayoría de los gastos de representatividad internacional, cuando eso debe de ser responsabilidad de las federaciones y de Conade principalmente”, argumentó

Comentó que el próximo 11 de octubre estará en Monterrey en la reunión del Sistema Nacional del Deporte (Sinade), donde escucharán la propuesta final de Conade y donde se votará por ese nuevo sistema.

El funcionario dijo que seguirá prácticamente el mismo proceso, sólo cambian las formas y que una de las propuestas era que la región a la que pertenece Chihuahua se juntará con Sinaloa, Baja California Sur y Sonora.

“Ahí es donde como estado levantamos la mano y consideramos que es un poco injusto que fuese así. Hay deportes como basquetbol, voleibol, beisbol, donde la zona es muy fuerte y el nacional creo que desluciría mucho con equipos. Con todo el respeto lo digo, en basquetbol con dos equipos de la zona sur, donde obviamente la estatura no es la misma que hay en el norte y cuatro estados fuertes en basquetbol, con buena estatura, se estarían eliminando entre sí”, explicó.

-¿Cuál será la postura de Chihuahua?

Hay que ver cuál es la propuesta final. Sí, estamos de acuerdo como estado que la Olimpiada Nacional era un evento carisisísimo para todos y no tenía relevancia deportiva. Era un evento de exhibición y en base a este evento de exhibición se determinaban becas. Lo que pedimos, y fuimos muy enérgicos como instituto y en la zona en sí, es que tuviera una razón de ser la Olimpiada Nacional o los Juegos Deportivos Conade. Que de ahí salieran las selecciones estatales, que no necesariamente todo tenga que ser en una fecha. A lo mejor eso la va a deslucir un poco, pero que tuviera una razón de un ciclo deportivo, o sea, que fuera algo lógico”.

Dijo que el año pasado los recursos para el deporte en el estado fueron de alrededor de 160 millones de pesos, de los cuales 70 se fueron directamente a los deportistas.

-¿Este año se espera menos?

“Sí, pero no debe de ser pretexto, de hecho también ya estamos en estrategias de ahorro. Una de las indicaciones es que tenemos que bajar el 15 por ciento en gasto corriente en el concepto de viáticos", finalizó.