Cuestiona afición a jugadores de Bravos

/ Andrés Iniestra

Una vez que Luis Fernando Tena fue cesado como entrenador de los Bravos, la afición juarense por medio de las redes sociales cuestionó también el accionar de prácticamente todos los jugadores del equipo, principalmente de los cinco refuerzos que llegaron para el Clausura 2021 de la Liga MX.

De ésos, cuatro son extranjeros y solamente uno mexicano. Dos juegan como defensas y tres son mediocampistas. Y hasta el momento no han podido hacer la diferencia en el plantel que tanto entrenadores como directivos y aficionados esperaban de ellos.

Andrés Iniestra, es el único nacional y llegó procedente de los Pumas de la UNAM. A él se unen el chileno Luis Pavez, el español Pol García (ambos defensas), así como el colombiano Ayrón del Valle y el argentino Matías ‘Caco’ García.

Pero ninguno de ellos alcanza hasta el momento un promedio de 80 minutos jugados por partido. El que más se acerca es Pol García con 382 minutos en cinco juegos para un promedio de 76.4, seguido de Matías con 70.13, producto de 561 minutos en ocho partidos.

Del Valle tiene el promedio más bajo con 44.3 en siete juegos. Iniestra tiene 47.8 en nueve apariciones y Pavez 50.6.

Sin que sea su especialidad por la posición que juegan, de los cinco refuerzos solamente dos han podido perforar la portería contraria: Pavez en una ocasión y el ‘Caco’ en dos, la más reciente el viernes pasado contra los Pumas. Pol García también ya lo hizo, pero en su propio marco, ayudado por un error garrafal del portero Enrique Palos contra Santos de Torreón.

“La culpa es de los jugadores, aun así llegue cualquier entrenador con este equipo no ganan nada”, comentó la usuaria Abisai Palacios en el Facebook oficial de los Bravos. “El entrenador no juega los partidos, podría traer a los de élite y si ellos no quieren siempre será lo mismo”, fue el comentario de Oswaldo Pérez.

El lunes, después de darse a conocer la destitución de Tena, de inmediato surgió el rumor de que sería reemplazado por Alfonso Sosa, quien hace varios años dirigió a los Indios de Juárez. Ayer, se unieron a la lista de rumores José Saturnino Cardozo, Eduardo ‘Yayo’ de la Torre y hasta Sergio Orduña, otro viejo conocido de la afición juarense. Todo indica que Sosa lleva la delantera.

Los Bravos visitan este viernes a los Rayos del Necaxa, que apenas ayer también le dieron las gracias al entrenador José Guadalupe Cruz y que están ubicados en el último lugar de la tabla general, justo debajo del FC Juárez.

Los refuerzos del C-2021

Nombre JJ JT Min. Prom. Goles Autogoles

Pol García 5 4 382 76.4 0 1

Matías García 8 7 561 70.13 2 0

Luis Pavez 7 3 354 50.6 1 0

Andrés Iniestra 9 4 430 47.8 0 0

Ayrón del Valle 7 3 310 44.3 0 0