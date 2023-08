El boxeador juarense Ari Bonilla regresa al cuadrilátero hoy sábado y lo hará con cuentas pendientes, en busca del pase a la final en el Campeonato Continental de Boxeo 2023, que se desarrolla en Cali, Colombia.

Bonilla enfrentará al puertorriqueño Juanma López en las semifinales de la categoría de peso mosca, una pelea con tintes de revancha para el fronterizo, pues en mayo pasado perdió la final del Torneo Internacional de Puerto Rico 2023 ante el caribeño.

PUBLICIDAD

“Es una pelea de revancha, ya que peleamos en Puerto Rico y los jueces no me vieron vencedor, pero la gente sí me vio ganador. Para este torneo hice una gran preparación, como siempre, y vengo muy concentrado”, dijo Bonilla desde Cali, Colombia.

La pelea entre Bonilla y López está programada a las 12:00 pm, hora de Ciudad Juárez (1:00 pm hora de Cali, Colombia).

El pugilista juarense de 18 años calificó a este evento continental gracias a su campeonato en el Festival Olímpico Mexicano de Boxeo, desarrollado en abril.

“Vengo a Colombia a hacer un gran papel y quedar campeón, con el favor de Dios”, expresó el boxeador de 51 kilogramos.

Ari avanzó por bye a las semifinales, mientras que su rival López tuvo que vencer al ecuatoriano Tonny Willian en los cuartos de final para instalarse en la antesala de la final y enfrentarse al juarense.

En la otra pelea de las semifinales de peso mosca se verán las caras el canadiense Antoine Caillouette contra el colombiano Justin Munevar.

En caso de derrotar al puertorriqueño López, Ari peleará la final de este Campeonato Continental el martes 8 de agosto contra el ganador del duelo entre Caillouette y Munevar.

En esta ocasión Andrey Bonilla, hermano de Ari, no peleará en este torneo, pues regularmente los hermanos Bonilla compiten y se apoyan uno al otro en los mismos torneos, aunque en diferentes categorías.

Otro boxeador juarense que tendrá acción en este torneo es el olímpico Rogelio Romero y lo hará en la categoría Élite de peso pesado.

Romero se instaló por bye en la final de su categoría y debe esperar a su rival, que saldrá del ganador entre el venezolano Luis Sánchez y el canadiense Bryan Colwell, quienes se enfrentarán el lunes 7 de agosto.

La final en la que Romero buscará el oro será el miércoles 9 de agosto.

Conózcalo…

Ari Bonilla

Edad: 18 años

Fecha de nac.: 23 de julio del 2005

Lugar de nac.: Los Angeles, CA

Estatura: 1.67 m

Peso: 51 kg

Disciplina: Boxeo

División: Mosca

Para hoy

Ari Bonilla (MEX) vs Juanma López (PUR)

Campeonato Continental de Boxeo 2023

Semifinal - Peso Mosca

Hora: 12:00 pm

Sede: Cali, Colombia

En vivo por YouTube: Canal VIP