Cuentas pendientes

El esperado reencuentro del estelar linebacker Khalil Mack con su equipo anterior, los Raiders de Oakland, tendrá un escenario reluciente hoy, cuando la NFL realice su primer partido en el nuevo estadio del Tottenham en Londres.

Y el partido no sólo evocará recuerdos recientes, sino que también podría ser una pequeña ventana para atisbar el futuro.

Mack pasó cuatro brillantes campañas con Oakland, en las que ganó un premio a Jugador Defensivo del Año y dos designaciones All-Pro antes de ser enviado a Chicago a inicios de la campaña anterior, a cambio de cuatro selecciones colegiales, incluidas dos de primera ronda. La operación siguió a un largo paro del jugador, quien buscaba mejores condiciones contractuales.

“Venganza, esa palabra me gusta”, dijo Mack al hablar de su actitud para afrontar el duelo en la capital británica. “Sí, creo que ése es el asunto. No puedes jugar este deporte sin emociones“.

Cuando era su compañero, el mariscal Derek Carr pudo ver de primera mano cómo el veterano de seis temporadas atemorizaba a todos los pasadores de la NFL.

Ahora, es Carr quien debería estar asustado.

Desde que adquirió a Mack, Chicago (3-1) volvió a la postemporada por primera vez en siete campañas, de la mano de una defensiva que ha permitido apenas 16,3 puntos por encuentro –incluyendo playoffs– y no tiene más de 15 tantos en contra en ninguno de sus primeros cuatro enfrentamientos del calendario. Presagio de una larga velada londinense para Carr y unos Raiders que llegan con el 21er ataque de la NFL.

Pero los Raiders (2-2), en el segundo año bajo la tutela del coach Jon Gruden, tienen motivos para sentirse optimistas. Ya acumulan dos victorias a pesar de concluir la campaña anterior con récord de apenas 4-12 tras un inicio de 1-8; vienen de un triunfo como visitantes ante Indianapolis –otro equipo de playoffs el año pasado– y buscan hilvanar triunfos por primera vez desde las semanas 12 y 13 de 2017.

Vencer a Chicago sería una clara señal de esperanza.

El ganador de los últimos nueve partidos que ha disputado la NFL como parte de la Serie Internacional ha avanzado a la postemporada. Esa es la buena noticia para Oakland.

La mala es que los Raiders han protagonizado tres de esos nueve cotejos y han finalizado en dos ocasiones del lado perdedor. Sólo que está vez Chicago no contará con su mariscal titular Mitchell Trubisky, lesionado de un hombro. El suplente Chase Daniel realizará apenas su quinto inicio en 10 años en la NFL.



Potros (2-2)

en Kansas City (4-0)

Nadie sabía que aquel 12 de enero de 2019, el pase de siete yardas hacia Zach Pascal, a 24 segundos del final del playoff divisional de la Conferencia Americana en Kansas City, sería el último en la carrera de Andrew Luck.

Ahora, los Potros de Indianapolis vuelven al escenario en el que se despidieron de la campaña anterior con una derrota sin atenuantes ante los Jefes, por 31-13, y en donde su mariscal de 30 años lanzó su último pase como profesional antes de que las lesiones lo asediaran de nuevo.

Si han de cobrar venganza, los Potros tendrán que hacerlo de la mano de Jacoby Brissett.

No será fácil. Nunca lo es cuando del otro lado está el vigente Jugador Más Valioso de la Liga, Patrick Mahomes, quien comanda la mejor ofensiva de la NFL y tiene a los Jefes como uno de tres equipos invictos en la NFL. Un desafío titánico para la 24ta defensiva de la NFL, en especial ahora que Mahomes podría recuperar al receptor estelar Tyreek Hill, quien sufría una dolencia de hombro.

Los Jefes han anotado al menos 25 puntos en 25 partidos consecutivos, la racha más larga de su tipo en la historia de la Liga, mientras que los Potros han permitido al menos 30 en cada una de sus dos derrotas de la actual temporada.

La Semana Cinco comenzó el jueves, con la victoria de los Halcone Marinos de Seattle sobre los Carneros de Los Angeles en un duelo entre dos equipos del Oeste de la Nacional que estuvieron en playoffs la temporada anterior.

Hoy continúa la actividad con los siguientes encuentros: Jaguares (2-2) en Carolina (2-2); Arizona (0-3-1) en Cincinnati (0-4); Halcones (1-3) en Houston (2-2); Bucanerso (2-2) en Nueva Orleans (3-1); Vikingos (2-2) en NY Gigantes (2-2); Jets (0-3) en Filadelfia (2-2); Cuervos (2-2) en Pittsburgh (1-3); Bills (3-1) en Tennessee (2-2); Patriotas (4-0) en Washington (0-4); Broncos (0-4) en LA Cargadores (2-2); Empacadores (3-1) en Dallas (3-1).

La semana concluye mañana con la visita de los Cafés (2-2) a San Francisco (3-0), que busca colocar su marca en 4-0 por primera vez desde 1990, cuando comenzó la campaña con 10-0.

Los Delfines (0-4) y los Leones (2-1-1) tienen su semana de descanso.