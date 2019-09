Cuentas pendientes

Una flagrante interferencia de pase con 1:49 minutos por jugar en final de la Conferencia Nacional fue observada por todos, menos por los responsables de sancionar la falta. Y ello dejó una herida que sigue abierta en Nueva Orleans.

La derrota por 26-23 en tiempo extra es un recordatorio doloroso del Super Bowl que pudo ser y no fue para los Santos.

El proceso de sanación para Nueva Orleans (1-0) podría comenzar hoy en Los Angeles, a donde viajan los Santos con la intención de demostrarles a los Carneros que, de no ser por la falla arbitral, tan grave que provocó un cambio de reglas en la NFL, debieron ser ellos los representantes de la Nacional en el pasado Super Bowl.

Los Carneros (1-0) quizá tengan algo que decir. Campeones reinantes de la Conferencia Nacional, vienen de una complicada visita a Carolina en la primera semana, y obtuvieron el triunfo por 30-27 a pesar de que perdieron un balón, les bloquearon dos patadas y fallaron un intento de gol de campo.

De hecho los Carneros, que finalizaron 2018 como la segunda mejor ofensiva de la NFL, han anotado al menos 30 puntos en 13 de sus últimos 17 partidos de campaña regular.

Lograron al menos 30 puntos en seis de sus ocho partidos en casa la campaña anterior y el mariscal Jared Goff tiene ocho envíos de touchdown y tres intercepciones con un rating de 104.2 puntos en los tres enfrentamientos de su carrera ante los Santos. Las cifras se apegan a una tendencia plenamente ofensiva en la Liga, en la que se impuso récord para una jornada inaugural con 90 touchdowns la semana pasada y donde los 776 puntos son la tercera cifra más alta de la historia.

Los Santos están plenamente equipados para enfrentar fuego con fuego. En el duelo de temporada regular del año pasado, vencieron 45-35 a los Carneros, de la mano de cuatro pases de touchdowns de Drew Brees, quien en sus últimos tres duelos ante Los Ángeles acumula nueve envíos anotadores sin intercepción para un rating de 127,2.

Desde que Brees y el coach Sean Payton llegaron a Nueva Orleans antes de la campaña 2006, los Santos han estado 10 veces entre los dos mejores ataques de la NFL.

Venganza o redención, la NFL no puede darse el lujo de un nuevo error arbitral que manche un encuentro en donde la única certeza es que habrá puntos.



Vikingos (1-0) en Green Bay (1-0)

Esta semana depara apenas tres partidos entre dos equipos que iniciaron la campaña con foja de 1-0. Uno de ellos es también es un duelo entre rivales del Norte de la Nacional que ganaron sus respectivos compromisos a la vieja usanza: con defensiva y control de balón.

Los Empacadores dieron inicio a la era del coach Matt LaFleur con una exhibición defensiva el pasado jueves, cuando limitaron a los Osos de Chicago a tan sólo tres puntos. Fue apenas la tercera ocasión desde el inicio de la campaña 2017 que limitan a un rival a menos de 10 unidades.

Ahora, la misión de Green Bay es demostrar consistencia ante un equipo que desplegó un “balance” ofensivo inusual para estas épocas centradas en el ataque aéreo.

A pesar de contar con un mariscal de 84 millones de dólares en Kirk Cousins, los Vikingos comenzaron su campaña con un triunfo por 28-12 ante los Halcones, que incluyó un peculiar plan ofensivo de 38 jugadas por tierra (para 172 yardas) y tan sólo 10 intentos de pase, que redituaron 98 yardas.

Green Bay sorprendió a los campeones reinantes de la división al limitar a los Osos a tan sólo 15 acarreos, retando al mariscal Mitch Trubisky a ir al aire 45 veces, la tercera mayor cantidad de su carrera. Una táctica similar en esta ocasión podría tener resultados contraproducentes, considerando que los Vikingos cuentan con la dupla de receptores de Adam Thielen y Stefon Diggs, quienes superaron las mil yardas la temporada anterior.

La Semana 2 de la campaña inició el jueves con la victoria de los Bucaneros sobre Carolina en un duelo de la División Sur de la Conferencia Nacional.

La acción continúa hoy con 49ers (1-0) en Cincinnati (0-1); Bills (1-0) en NY Gigantes (0-1); y Seattle (1-0) en Pittsburgh (0-1), todos ellos repeticiones de pasados Super Bowls.