Cuentas pendientes

Berlín.- Bayern Munich sabe perfectamente qué tan difícil puede ser enfrentar a Jurgen Klopp.

Ahora en su cuarta temporada en Anfield, el extécnico del Borussia Dortmund enfrenta a Bayern por primera vez al frente de Liverpool.

El Bayern visita al Liverpool para el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones hoy, sabiendo que no siempre venció a Klopp durante su periodo con el Dortmund.

Si bien el Bayern derrotó al Dortmund dirigido por Klopp en la final de la Champions de 2013, el técnico de 51 años se alzó con el triunfo en la final de la Copa de Alemania de 2012, cuando el Dortmund ganó el duelo 5-2. Klopp también guio a Dortmund a títulos consecutivos de la Bundesliga a costas del Bayern en 2011 y 2012.

“Personalmente me agrada mucho Jurgen Klopp”, afirmó el presidente del Bayern, Uli Hoeness, quien reveló que estuvo cerca de firmar al timonel alemán para dirigir al club antes de decidirse por Jurgen Klinsmann en 2008.

También hoy, Lyon recibe al Barcelona.

Mañana, el Atlético de Madrid será el anfitrión de la Juventus, y Schalke del Manchester City.

El Liverpool no había sido el equipo de casa en un duelo europeo en Anfield desde su derrota de 3-0 en la fase de grupos ante el Real Madrid en 2014 y el Bayern tiene dudas sobre su defensa previo a su viaje.

“Tendremos que una actuación totalmente distinta, sobre todo en la defensa”, señaló el técnico del Bayern, Niko Kovac, al advertir sobre el peligro que representa encarar a “los tres al frente” de Liverpool –en referencia a Mohamed Salah, Sadio Mane y Roberto Firmino.

Por su parte, Liverpool tendrá que lidiar con la ausencia de su defensa central Virgil van Dijk, quien cumple una suspensión de parte de la UEFA para el juego de ida. Kloop podría optar por usar al mediocampista Fabinho junto con Joel Matip, ante las lesiones de Joe Gomez y Dejan Lovren.

A continuación un vistazo de los partidos de la Liga de Campeones para esta semana:



LYON VS BARCELONA

Barcelona recuperó el ánimo tras poner fin a una racha de tres juegos sin victoria y amplió su cómoda ventaja en la Liga española el fin de semana.

Pero mientras se dirige a un enfrentamiento con el Lyon, el Barsa dio muestras de que aún no recupera su mejor forma pese a haber contado con toda una semana de preparación antes de un apurado triunfo de 1-0 en casa frente a Valladolid en La Liga española el sábado.



ATLÉTICO DE MADRID VS JUVENTUS

Cristiano Ronaldo regresa a Madrid con un equipo de Juventus que ha tomado el ritmo en el momento adecuado, y el Atlético debería preocuparse por ello –el exdelantero del Real Madrid ha anotado 22 goles en 31 duelos contra el Atlético.

Los Bianconeri parecen tener una marcha imparable con miras a extender el récord con un octavo título consecutivo de la Liga italiana y podría perdonárseles que se relajaran ligeramente.



SCHALKE VS MANCHESTER CITY

El City concedió un empate a un conjunto de Schalke que claramente para apuros en su segunda campaña bajo las órdenes del técnico Domenico Tedesco.

Schalke ha ganado sólo seis de sus 22 compromisos en la Bundesliga y se encuentra hundido en el 14to lugar de la tabla de 18 equipos. E incluso podría caer a la zona de descenso antes que termine la campaña.