Cuatro finales por jugar

Los Bravos de Juárez se mantienen en el lugar 13 de la tabla general en el Ascenso MX, lejos de la zona de Liguilla, por lo que los cuatro partidos de Liga que les restan en la temporada regular serán para ellos como cuatro finales, consideró el defensa del equipo juarense, Elio Castro.

El próximo sábado los Bravos visitarán a los Dorados de Sinaloa en un partido pendiente de vital importancia para los dos equipos, que caminan en los últimos lugares, ambos con diez puntos.

“Creo que los dos equipos sabemos y estamos conscientes de que necesitamos ganar, va a ser muy importante prepararnos bien, este partido es fundamental, es clave para los dos equipos, ahí puedes agarrar un envión anímico para los últimos tres partidos, para cerrar el torneo como debe de ser y creo que el equipo está mentalizado en eso y trabajaremos toda la semana intensos para ir a sacar el resultado a Culiacán”, dijo el defensa después de la sesión que gimnasio que tuvieron ayer los jugadores que no viajaron a Sonora para el duelo contra Cimarrones del domingo.

En relación con ese partido, en el que empataron a cero goles, Castro consideró que el punto fue bueno.

“El equipo buscaba los tres puntos, creo que nos hacían falta, desgraciadamente no se pudo, pero pues bien se dice cuando no se puede ganar no se pierde, entonces creo que el punto de visitantes ante Cimarrones es bueno, un rival complicado en su cancha, también necesitado de puntos, entonces creo que el punto, quieras o no, es bueno. Ahora a pensar en las cuatro finales, que son importantísimos los cuatro partidos para poder estar en zona de clasificación y meternos a la liguilla”, declaró.

-¿Cómo enfocarse en este momento solamente en el Ascenso, cuando andan bien en la Copa?

“Tenemos que ir partido a partido y saber que cerrando bien el equipo también llega con un envión anímico para la Liguilla, entonces el equipo está consciente que tenemos que ir a sacar el resultado a Culiacán dejando muy de lado la copa, eso es punto y aparte, acá lo importante en estos momentos es la Liga, que es donde tenemos que ganar, tenemos que sumar y pues hay que trabajar en la semana, enfocarnos toda la semana para ir por los tres puntos”.

-¿Cómo manejar la presión en la recta final cuando no se dan los resultados?

“Siempre he dicho que el trabajo saca a flote todo, en el futbol, como en la vida, son rachas tanto positivas como negativas, desgraciadamente el equipo ha venido en una racha no muy buena, pero siempre hemos dicho que de aquí para arriba, lo bueno también, el equipo yo lo noto en lo anímico que la Copa nos ha venido muy bien, nos ha inyectado ese pulso que se necesita cuando las cosas no salen, cuando hay presión, entonces yo la verdad que noto al equipo en eso muy bien”, señaló Castro.

Agregó que en Bravos siempre va a haber presión porque están obligados a estar en la punta “con el equipo que tenemos, con el plantel que se tiene, con la directiva, con la afición, creo que siempre va a estar obligado este equipo a estar arriba, pero trabajamos para eso y estoy seguro que vamos a estar en zona de clasificación”, finalizó.