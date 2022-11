Cuando el VIP no es lo suficientemente exclusivo en Qatar: bienvenido al VVIP

Next

Qatar.- Con su altiva aura de exclusividad, el VIP de alfombra roja y cuerdas de terciopelo, la entrada al estadio Al Bayt, parece diseñada para inspirar el máximo asombro y envidia. Mientras los fanáticos regulares atravesaban sus puertas en el juego de Inglaterra contra Estados Unidos este viernes, los invitados VIP fueron recibidos por una figura exótica vestida como una especie de antílope, cubierta de pies a cabeza con relucientes cuadrados dorados.

(Cuando se le cuestionó su identidad, la figura, que se suponía que no debía hablar, murmuró en voz baja: "Oryx").

Pero esto es la Copa del Mundo de Qatar, donde hay algo incluso mejor que la entrada VIP: la entrada VVIP.

No es que esté disponible, o incluso completamente visible, para usted. Flanqueado por barreras y aislado del sistema normal de carreteras, la zona VVIP de Al Bayt es una amplia vía en la que los aficionados más importantes, empezando por el emir de Qatar, que llega en helicóptero con su séquito y luego se sube a un Mercedes, son conducidos directamente a su enclave especial en el estadio. De esa manera, nunca se les pedirá que interactúen con, o incluso que ocupen el mismo espacio general que los fanáticos regulares.

Cada lugar deportivo tiene su sistema de lujo escalonado: el palco del propietario, los salones de negocios, los ascensores de acceso especial, los asientos ridículamente caros, los asientos aún más ridículamente caros. Pero en la Copa del Mundo de este año, la convergencia de dos entidades inundadas de lujo y derechos: Qatar, donde todo el poder y los privilegios fluyen del emir, y la FIFA, el organismo rector mundial del futbol, con su vasta red de patrocinio y riqueza, brinda un recordatorio estimulante de que siempre hay un grado más enrarecido de exclusividad.

La principal diferencia entre los asientos de lujo y los que no son de lujo en la Copa del Mundo de este año es el alcohol. En una sorpresa para los fanáticos (y para Budweiser, la cerveza oficial del torneo desde 1986), Qatar dio marcha atrás y decretó justo antes de que comenzara el evento que se prohibiría la venta de cerveza alcohólica (de hecho, alcohol de cualquier tipo) en los alrededores de los estadios.

Pero eso no afectó el flujo de cerveza gratis, o champán, whisky escocés, ginebra, whisky, vino y otras bebidas gratis, disponibles para los fanáticos no regulares en el VIP, VVIP y zonas de hostelería. Las reglas, al parecer, no se aplicaban a ellos.