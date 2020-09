¿Cuál es la prisa?

Associated Press

Associated Press

La presión ha estado claramente en el Norte de la Conferencia Nacional.

Se trata de la urgencia habitual que rodea las aspiraciones del Super Bowl y la mejoría de los jugadores que estarán en el campo. Aaron Rodgers está llegando a la parte final de su estadía en Green Bay.

Minnesota está tratando de mantener abierta una ventana de campeonato a pesar de la oleada de salidas en la defensa. Ryan Pace, el gerente general de Chicago tiene una candente pregunta qué responder en la posición de mariscal. El entrenador Matt Patricia tiene mucho por demostrar para permanecer en Detroit después de esta temporada.

Actualmente no existe un hilo común en esta división que no sea darle prioridad a la presión sobre el puesto de mariscal. El valor que existe en toda la Liga sobre tener un acosador al mariscal viable no es nuevo, aunque este cuarteto ha duplicado recientemente sus inversiones, más que cualquier otro equipo de la NFL.

Hace dos años, los Osos concedieron dos oportunidades para seleccionar en la primera ronda a los Raiders a cambio del apoyar externo Khalil Mack y le otorgaron un contrato por 141 millones de dólares. Los Empacadores firmaron a un par de apoyadores externos ‒Z’Darius Smith con sueldo de 66 millones de dólares y a Preston Smith con 52 millones de dólares‒ en el 2019, los Leones cortejaron al ala defensivo Trey Flowers y lo firmaron por 90 millones de dólares. Los Osos encontraron un complemento para Mack en esta temporada al agregar a Robert Quinn a través de un contrato con valor de 70 millones de dólares. Justo en esta semana, los Vikingos enviaron a un seleccionado en la segunda ronda con los Jaguares a cambio de Yannick Ngakoue, quien ganará 12 millones de dólares en esta temporada.

De acuerdo con la información compilada por Spotrac.com, ocho de los 35 acosadores mejor pagados de la Liga en términos del valor anual promedio del contrato están en el Norte de la Conferencia Nacional. El Norte de la Conferencia Americana le sigue con seis.

Chicago permitió el cuarto menor número de puntos en la NFL durante el año pasado, mientras que Minnesota ocupó el quinto y Green Bay el noveno. Detroit es el más lejano en el vigésimo sexto lugar. En cuanto a capturas, los Vikingos ocupan el quinto lugar, los Empacadores el décimo quinto sitio, los Osos el vigésimo cuarto y Los Leones el trigésimo, pero en el 2018, los Osos y los Vikingos estuvieron empatados en el tercer lugar, los Empacadores en el noveno y los Leones en el onceavo.

“Queremos jugadores que puedan marcar y acosar. Ya sea que sean apodadores, alas defensivos o tacles defensivos. Creo que ésa es nuestra filosofía general”, comentó Mike Zimmer, entrenador de los Vikingos. “Creo que ésas son cosas importantes, tomando en cuenta la manera en que la Liga está en este momento con las ofensivas y lanzando el balón y cosas como ésas”.

Éste es un recorrido rápido por toda la División de cara a esta extraña temporada que se jugará durante una pandemia con pocos si no es que ningún fanático presencial.

Panorama NFC Norte

Empacadores de Green Bay

¿Amor por Rodgers?

La más disonante decisión que se tomó en la División en este año fue cuando Green Bay seleccionó en la primera ronda al mariscal Jordan Love de Utah. Los Empacadores tuvieron un récord de 13-3 y se apoderaron del Norte de la Conferencia Nacional después de una brecha de dos años entre cada título y lograron llegar al partido de campeonato de la Conferencia, aunque el gerente general Brian Gutekunst empezó básicamente la cuenta regresiva durante el período de Rodgers usando a su primer seleccionado en el Draft como jugador en desarrollo.

Rodgers ha limitado sus expresiones públicas para sorpresa, no decepción, pero no hay duda de que usará eso como un impulso motivacional durante la temporada cuando cumpla 37 años. Está contando con un mayor progreso de los jóvenes receptores tales como Allen Lazard y Márquez Valdes Scantling y en el segundo año del entrenador Matt LaFleur.

“En general, en la ofensiva nuestra comunicación ha mejorado mucho. Creo que realmente hemos convertido muchas cosas diferentes en cosas sencillas que son eficientes”, dijo Rodgers. “Creo que existe un nivel cómodo con todos”.

Vikingos de Minnesota

De vuelta como esquinero

Ngakoue fue adquirido para reemplazar a Everson Griffen, quien firmó con Dallas después de una década de usar el uniforme morado. Tres de los cinco titulares que salieron de la alineación defensiva estándar de Minnesota durante el año pasado son esquineros, poniendo a prueba las destrezas de enseñanza de Zimmer.

Mike Hughes, Holton Hill, Jeff Gladney y Cameron DAntzler surgieron entre las mejores cuatro opciones. Eso significa que dos de los jugadores que tienen 23 años y están en su tercera temporada y dos seleccionados en el Draft del 2020 fueron seleccionados por un equipo que llegó a la ronda divisional de los playoffs del 2019.

“Estoy tratando de ser rudo con esos novatos”, comentó Zimmer.

Osos de Chicago

Amontonados con Mack

La última oportunidad para el mariscal Mitch Trubisky ha sido el tema principal en Chicago, que volvió a su récord de 8-8 del 2019 después de tener un récord de 12-4 con el que ganaron el título de la División del 2018. Nick Foles, el Jugador Más Valioso del Super Bowl 52 fue adquirido para competir con Trubisky, quien fue seleccionado en segundo lugar en el Draft del 2017, cediéndole el paso a Patrick Mahomes.

Quinn, con sus 80 ½ capturas tiene el potencial de tener más impacto, aunque particularmente después que Mack bajó la producción en el 2019.

“Va a ser divertido salir a jugar con alguien que corre a 110 millas por hora en el otro lado, estoy ansioso por verlo”, dijo Mack.

Leones de Detroit

Restaurando el rugido

Los Leones han ganado sólo nueve partidos en las dos temporadas de Patricia. El año pasado fueron diezmados por las lesiones que no perdonaron al mariscal Matthew Stafford, quien estuvo fuera la mitad de la temporada debido a que se fracturó la espalda.

El novato corredor de poder D’Andre Swift fue la adición más prominente de la ofensiva que estará encabezada por Stafford en su doceavo año.

“Él ha sido increíble”, dijo Patricia. “Está enfocado como entrenador, en la enseñanza, práctica y en las juntas. Su liderazgo ha sido destacado, creo que es el que nos impulsa cada día”.