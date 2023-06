Cruzin For Chickz se lleva el Mountain Top Derby

Cruzin For Chickz, cuarto de milla de tresañero, fue ascendido por los comisarios del segundo al primer lugar para ganar el Mountain Top Derby, con bolsa de 205 mil 265 dólares, que se corrió este sábado en el hipódromo Ruidoso Downs.

“Estábamos lidiando con un viento fuerte y fue muy difícil”, dijo el jockey Bryan Condanosa. “Tuvimos la suerte de ascender. Este caballo castrado es un corredor muy consistente y hoy tuve suerte”

PUBLICIDAD

White Lightenin y el jockey Mario Delgado fueron descalificados del primer lugar y quedaron sextos por interferencia. El tiempo del ganador fue de 17.941 segundos para las 350 yardas.

Cruzin For Chickz es propiedad de Curtis Crenwelge, Jim Laird y Jose Espinosa, y entrenado por Wes Giles. Fue engendrado por Jess A Chicks y la yegua Zoobie Cartel, y ésta es producto de Corona Cartel. Los apostadores recibieron $16.40, $7.40 y $5.00 dólares.

En el Ruidoso Maiden Stakes, con bolsa de 123 mil 451 dólares, Corin y el jockey James Flores se sobrepusieron a un obstáculo al comienzo y se adelantaron en los pasos finales en un tiempo ganador de 17.809 segundos para las 350 yardas.

Corin es propiedad de Bobby y Catherine Simmons y es entrenado por Heath Taylor. El caballo castrado es hijo Apollitical Jess y de la yegua Foxy Moonflash, ésta producto de First Moonflash.

Las carreras continúan este domingo con una cartelera de diez carreras que incluye el Mountain Top Futurity de 339 mil 230 para caballos dosañeros cuarto de milla criados en Nuevo México. La primera posta será a la 1:00 pm.

Corren la final del Mountain Top Futurity 2023

Este domingo en el hipódromo Ruidoso Down, el entrenador Eric Valenzuela enviará cuatro caballos a la final del Mountain Top Futurity (G2), con bolsa de 340 mil 164 dólares, entre ellos a Call Me Jessiecartel, el más rápido de las pruebas clasificatorias que se corrieron hace dos semanas.

Hijo castrado de Jess A Chicks, propiedad de Empire Racing y Pavon Racing LLC, Call Me Jessiecartel rompió su maiden con una victoria por tres cuartos de cuerpo en la cuarta de las 12 pruebas para el Mountain Top Futurity, el pasado 2 de junio.

Bajo la monta de Sergio Becerra Jr., Call Me Jessiecartel partirá desde la posición número siete.

Bigg Shades Of Grey, hijo de Eye Am King y propiedad de Marcelino González y Super Champion Inc., saldrá desde la posición exterior en esta carrera de 350 yardas para caballos dosañeros cuartos de milla.

Bigg Shades Of Grey suma ganancias por 30 mil 330 dólares en tres salidas, y sus dos victorias incluyen una por un cuello en el New Mexican Spring Fling Stakes (R), de 300 yardas y bolsa de 50 md en Sunland Park el pasado 1 de abril. El castrado marrón será montado por Emilio Tapia para el entrenador Valenzuela.

Call Me Jessiecartel es favorito 8-1 en la línea mañanera, mientras que Bigg Shades Of Grey fue marcado favorito 7-2.

Los otros dos caballos ensillados por Valenzuela son Kelly Isa Chick (20-1), que partirá desde la posición número seis con Esgar Ramírez en la monta, y Over Da Edge (15-1), que saldrá desde el arrancadero número nueve con Francisco Calderón en la rienda.