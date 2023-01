‘Cruza’ la meta

En cuanto se presentó la oportunidad de ir a estudiar becada a California gracias al deporte, la atleta juarense Mia Cabrera no lo pensó dos veces y decidió dejar sus estudios de Ingeniería Industrial en la UACJ para enrolarse en la California Baptist University, de Riverside, donde ahora estudia Química Forense.

Fue Cosme Rodríguez, entrenador de atletismo de la UACJ, quien la contactó con aquella escuela, donde de entrada tuvo que aprender inglés mientras al mismo tiempo se adaptaba a una nueva manera de entrenar y de competir.

“Ha sido pues todo un proceso, yo creo que en entrenamientos más que nada porque fue un programa totalmente diferente para mí. También el idioma, que me fui sin saber completamente nada de inglés, entonces a empezar los cursos y las clases, como que ha sido un desafío, cambiar también la disciplina, la alimentación, todo”, comentó la atleta juarense de 19 años de edad, después de terminar una sesión de entrenamiento matutino sobre la pista del Estadio Benito Juárez.

–¿Cómo se dio tu llegada a California?

“Pues fue porque estuve corriendo muy bien aquí, estaba anteriormente en la UACJ con el profe Cosme, entonces decidí, como estuve corriendo bien, darme la oportunidad de empezar a correr allá y me ofrecieron una beca completa. El profe Cosme fue el que me dio la oportunidad y él me contactó con la gente de allá. Aquí estaba estudiando Ingeniería Industrial, pero fue todo un año en línea”.

Mia recuerda que fue a finales del 2016 cuando empezó a correr después de ver a sus tíos tomar parte en el Circuito Pedestre. Sus primeros entrenamientos fueron con el profesor David Serna, aunque en un principio no podía asistir todos los días.

“Era un poco complicado porque mi mamá trabajaba, yo tenía que agarrar el camión y eran como 50 minutos para llegar al estadio, entonces iba como cuatro días nada más. Ya después pasé al estatal y luego a nacionales y ya de ahí fue cuando me empecé a meter un poco más de lleno”.

–Deportivamente, ¿cómo te ha ido en California?

“Empecé corriendo campo traviesa, que fue algo totalmente nuevo para mí, ya que aquí en México nunca corrí algo externo a la pista, entonces pues como todo hice mejores marcas personales porque son nuevas distancias y luego competí en pista, empecé corriendo distancias más largas como 3 mil, 5 mil metros, y luego ya bajé al 800, entonces en nuestra liga que es la WAC quedé quinto lugar final este año con muchachas que ya van a graduarse de la universidad”.

–¿Cómo fue el 2022 para ti?

“Fue un año igual de aprender, de muchas experiencias porque fue mi primer año corriendo en pista allá en Estados Unidos, y también cambié oficialmente para las clases de la carrera, entonces fue un año que también tuve que aprender y me gustó”.

–¿Cómo visualizas el 2023?

“Lo veo como un buen año porque creo que he estado entrenando y haciendo la base, entonces yo espero que sea un año que nos traiga buenos éxitos y logros personales”.

–¿Cuál es tu mensaje para niños y jóvenes que te ven como un ejemplo a seguir?

“Yo la verdad jamás me imaginé tener esta oportunidad y sólo con esfuerzo, dedicación y todo se pudo. Yo soy un claro ejemplo de que sin pensarlo se pudo, se logró, todo se puede y sólo no hay que rendirse y poner todo tu empeño”.

Conózcala

Nombre: Mia Ivana Cabrera Rosales

Fecha de nac.: 26 de julio de 2002

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Estatura: 1.65 m

Peso: 50 kg