Cruza Jackie’s Warrior en tercer lugar de la Qatar Racing Breeders’ Cup Sprint

Elite Power, de Juddmonte, vino de atrás para superar al favorito Jackie’s Warrior y ganar por un cuerpo y un cuarto la edición 39 de la Qatar Racing Breeders’ Cup Sprint (G1), con bolsa de 2 millones de dólares para caballos tresañeros y mayores, que se corrió este sábado en el hipódromo Keeneland de Lexington, Kentucky.

Jackie’s Warrior es propiedad de los paseños Kirk y Judy Robison y cruzó la meta en tercer lugar.

Entrenado por Bill Mott y montado por Irad Ortiz Jr., Elite Power completó la distancia de los seis furlongs en una pista rápida en 1:09.11. Es la segunda victoria en esta carrera para Ortiz, quien ganó a bordo de Whitmore en Keeneland en 2020.

La victoria fue la tercera del fin de semana para Irad Ortiz y la 17 en general en el Campeonato Mundial y fue el segundo triunfo de Mott el sábado y el 12 en la Breeders’ Cup en general.

Super Ocho (CHI) abrió una ventaja de mediodía rápidamente después del inicio mientras Jackie’s Warrior lo seguía de cerca. Super Ocho salió a la deriva en la parte superior del tramo, llevando a Jackie’s Warrior de par en par y abriendo un agujero en el interior para que C Z Rocket y Elite Power lo desafiaran.

Jackie’s Warrior y C Z Rocket fueron alcanzados en la recta final por Elite Power, que empujó hacia el frente por el exterior para llegar en primer lugar. C Z Rocket pudo mantener el segundo lugar por medio cuerpo sobre Jackie’s Warrior, que terminó tres cuartos de cuerpo por delante de Manny Wah.

“Es increíble que un caballo tan bueno como él nunca haya ganado una carrera de la Breeders’ Cup. Es un caballo muy especial, física y mentalmente, y por su habilidad. Es una decepción. Estaba contento con el lugar en el que estaba (durante la carrera). Si pudiera hacerlo de nuevo, obviamente, no me habría quedado donde él lo hizo. No me gusta el resultado, pero viva por el vencedor”, declaró Steve Asmussen, entrenador de Jackie’s Warrior.

“Hizo todo lo que le pedí que hiciera. Ese caballo (Super Ocho) fue a la cabeza, y me senté justo al lado de él. Corrió su carrera”, dijo por su parte Joel Rosario, quien estuvo en la monta de Jackie’s Warrior.

Qatar Racing Breeder’s Cup Sprint (G1)

Sábado 5 de noviembre

Bolsa: $2’000,000 dlls

Distancia: 6 furlongs

Tresañeros y mayores

Orden de llegada

Caballo Jinete Entrenador Premio

1 Elite Power Irad Ortiz Jr. Bill Mott $1’040,000

2 C Z Rocket Flavien Prat Peter Miller $340,000

3 Jackie’s Warrior Joel Rosario Steven M. Asmussen $180,000

4 Manny Wah Corey Lanerie Wayne Catalano $100,000

5 O Besos Tyler Gaffalione Gregory D. Foley $60,000

6 Super Ocho (CHI) Héctor Berrios Amador Sánchez $40,000

7 Kimari José L. Ortiz Wesley Ward $20,000

8 American Theorem José Bravo George Papaprodromou $20,000

9 Flash of Mischief Cristian Torres Karl Broberg $20,000

10 Willy Boi Chantal Sutherland Jorge Delgado $20,000

11 Aloha West Luis Sáez Wayne Catalano -