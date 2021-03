Cruz, ‘sultán’ del diamante

Marco Tapia / El Diario

Daniel Cruz creció con la pelota a un lado. Sin duda eso explica su amor por el beisbol, deporte en el que firmó su primer contrato con un equipo de Liga Mexicana a los 16 años de edad. Debutó a los 20 con Sultanes de Monterrey y este año ya es elegible para defender los colores de los Indios de Juárez en el Campeonato Estatal.

Originario de Saltillo, Coahuila, Daniel Cruz es un pitcher derecho que por segunda ocasión viene a esta frontera a tomar parte en el Torneo Regional. La semana pasada marcó con la novena de la Liga Villahermosa, lanzó dos entradas y un tercio en el primero juego semifinal contra los Brujos y retiró en orden a los siete bateadores que enfrentó.

El serpentinero de 21 años, que también gusta de batear, pertenece a los Sultanes, pero actualmente está a préstamo con los Bravos de León.

Sus primeros pasos en el llamado ‘rey de los deportes’ los dio a la edad de tres años, cuando su mamá lo llevó a los Campos América en su natal Saltillo, y desde entonces la pelota, el guante, el bat, el jersey y los spikes son más que un complemento para él: son parte de su vida diaria.

“Desde los tres años mi mamá me inculcó el beisbol, me llevó a los Campos América, que eran muy famosos en Saltillo en esa época. Después me fui con el equipo de Cachorros, ya juvenil, terminando mi carrera como juvenil en los Cardenales, con Samuel López, que, saludos a todos ellos que formaron parte de lo que soy gracias a Dios”, recordó el lanzador coahuilense.

“A los 16 años me firma Sultanes, mi primera firma. Con ellos cumplí mi sueño de debutar en Liga Mexicana en el 2019, en el Harp Helú, el nuevo estadio de los Diablos Rojos del México, y fue una experiencia muy grande, inesperada también, fue algo inesperado, pero creo que las cosas inesperadas a veces suelen ser más divertidas y más alegres para uno”, comenta Cruz.

-¿Por qué te gustó jugar beisbol?

“Como te digo, mi mamá me lo inculcó desde los tres años, entonces crecí con la pelota a un lado, se podría decir; es lo que siempre me ha gustado”.

Aunque su posición nominal es la de pitcher, Daniel señala que también le gusta batear y en las ligas amateur de Saltillo ha llegado a jugar como segunda base.

En 2019 vino por primera vez a Juárez y tuvo una participación en el Torneo Regional, lo que repite este año en las semifinales.

“Ahora nos dan la oportunidad en la organización de Juárez, que se agradece, y nos hemos sentido muy a gusto, nos tratan muy bien”.

De su cambio a León, a préstamo, dijo que tomó la noticia muy bien, pues considera que es una oportunidad más que le da Dios para hacer lo que más le gusta.

-¿Cómo te sentiste el día que marcaste con Villahermosa?

“Muy bien, muy bien, lancé dos entradas y un tercio, me sentí muy bien, estamos entrenando para eso, entonces mi brazo se sintió cómodo. Contento, ya se viene esta temporada y esperemos en Dios que se nos haga jugar esta temporada”.

Nombre: Daniel Cruz

Fecha de Nac.: 1 de septiembre de 1999

Lugar de Nac.: Saltillo, Coahuila

Edad: 21 años

Estatura: 1.76 m

Peso: 77 kg

Números en el 2019 (Sultanes LM)

Juegos jugados 19

Inicialista 0

Ganados 0

Perdidos 0

ERA 3.80

Innings lanzados 23.2

Hits 22

Carreras 10

Carreras sucias 0

HR 3

BB 8

Ponches 24

Número de lanzamientos 407