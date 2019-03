Cruce de lujo

Nyon, Suiza.- Una nueva generación de jugadores del Manchester United tendrá que batirse con el Barcelona para consagrarse en la Liga de Campeones. Y Lionel Messi será otra vez el rival.

Messi y sus compañeros del Barcelona regresarán a Old Trafford para medirse contra el United, el 10 de abril, en los cuartos de final de la competición continental.

El sorteo realizado ayer también deparó un cruce inglés entre Tottenham y Manchester City, mientras que Liverpool-Porto y Ajax-Juventus completan las otras series. Los choques de ida se jugarán entre el 9 y 10 de abril, con los enfrentamientos de vuelta programados para el 16 y 7 del mismo mes.

Messi firmó goles en las últimas dos ocasiones que el Barça y el United se enfrentaron –en las finales de la Champions en 2009 y 2011. El delantero argentino de 31 años también lidera la tabla de goleadores de la actual edición con ocho conquistas.

El zaguero del Barcelona Gerard Piqué también jugó en esas dos finales ante el United, el club donde militó cuatro años al inicio de su carrera.

“Regreso a mi segunda casa. (at)ManUtd”, tuiteó Piqué en Twitter.

No todos son malos recuerdos para el United. Tienen en la memoria el triunfo sobre el Barcelona en las semifinales de 2008 rumbo a su tercer título. Además, el Camp Nou fue el escenario donde el actual técnico Ole Gunnar Solskjaer marcó en los descuentos para vencer al Bayern Munich en la final de 1999.

Desde el inicio de la temporada, Messi fijó como máximo objetivo conseguir una sexta Copa de Europa para el Barça, algo que se les ha resistido en las últimas tres temporadas.

Cuatro equipos ingleses alcanzaron los cuartos de final por primera vez en 10 años, y dos se cruzarán el próximo mes.

Tottenham recibirá al Manchester City en el partido de ida, en un partido que podría disputarse en el Estadio de Wembley o en el nuevo estadio del club que pronto estará terminado en el norte de Londres.

El cruce enfrentará a los únicos dos equipos en el sorteo que nunca han alzado la Copa de Europa. Los otros seis se han combinado para 21 títulos.

Liverpool, cinco veces campeón, parte como favorito para su eliminatoria ante el Porto, al cual superó sin sobresaltos cuando se midieron en los octavos de final de la pasada edición. Liverpool sacó una victoria 5-0 en Portugal en su marcha que le llevó al subcampeonato.

“Ni se me ocurre pensar que hemos tenido la mejor suerte porque no lo es”, dijo el técnico de Liverpool Juergen Kloop, desvirtuando que se diga que les tocó el rival más fácil.