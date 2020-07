Critican ausencia de Jones en lista de los 10 mejores corredores

Tomada de Twitter @CBSSportsHQ

Aficionados y analistas salieron en defensa del corredor paseño de los Empacadores de Green Bay, Aaron Jones, luego de no ser incluido en la lista de los 10 mejores corredores de la NFL de cara a la temporada 2020, basada en una encuesta que realizó la cadena ESPN entre diferente personal de la liga profesional de futbol americano.

Según ESPN, pidieron a 50 ejecutivos, entrenadores, scouts y jugadores que les ayudaran a elegir a los 10 mejores jugadores en 11 posiciones diferentes. Los votantes dieron a sus mejores 10 a 15 jugadores por posición, luego la cadena recopiló los resultados y clasificó a los candidatos según el número de los 10 más votados, el promedio compuesto, las entrevistas y la investigación.

El pasado jueves dieron a conocer los resultados de los 10 mejores corredores de la NFL, de acuerdo con esa votación, y los resultados de la dinámica sorprendieron a más de uno al no aparecer en la lista el exjugador de los Mineros de UTEP, Aaron Jones.

Wes Hodkiewicz, reportero digital del sitio oficial de los Empacadores, packers.com, escribió en su sección donde responde preguntas y comentarios de los aficionados:

“Me imaginé que esto vendría. ¿Quieres saber cuál fue mi reacción instantánea?: Oh, ¿Aaron Jones se quedó fuera de la lista de los 10 mejores corredores de ESPN? Los aficionados de los Empacadores conocen el verdadero valor de Aaron Jones”.

Eso fue en respuesta al comentario que Statham, de Pineview, Georgia, publicó en dicho espacio, y en el que le dice a Hodkiewicz que sabe que no le importan las ‘listas y clasificaciones’, “pero ¿qué tal la encuesta de 50 entrenadores de la NFL que dejan fuera a Aaron Jones de entre los 10 mejores RB de la liga? Ya no se adivina quién es el empacador más subestimado. En una nota al margen, me encanta cómo las clasificaciones convirtieron a Twitter en ‘Día de apreciación’ para Aaron Jones, como lo llamó Twitter”.

En su cuenta oficial de Twitter, @Showtyme_33, Jones se limitó a escribir ‘sobre mis hombros’ después del ícono de una montaña y seguido de un ‘emoji’ molesto. En el mensaje el jugador paseño por adopción comparte la imagen donde se aprecia a los 10 mejores corredores según la encuesta de ESPN.

Saquon Barkley, de los Gigantes de NY ocupa el lugar número uno, seguido de Christian McCaffrey (Carolina), Ezekiel Elliot (Dallas), Alvin Kamara (N. Orleans), Derrick Henry (Titanes), Dalvin Cook (Vikingos), Nick Chubb (Cafés), Joe Mixon (Bengalíes), Josh Jacobs (Raiders) y Le’Veon Bell (Jets).

Así, los mensajes de apoyo en Twitter hacia Aaron Jones no se hicieron esperar.

“Supongo que @Showtyme_33 simplemente va a tener que demostrar que todos están equivocados de nuevo”, publicó el usuario PackersUpdate.

DeShon Elliott, escribió “pero de alguna manera, @Showtyme_33 ¿No es un top 10?”, acompañado de una lista de NFL Stats con los corredores que más anotaciones han logrado en una temporada desde el 2010 y en la que Jones aparece empatado en tercer lugar con 16, cifra que logró el año pasado. En esa misma lista Elliot y McCaffrey aparecen con 15.

Con un poco de ironía, la cuenta de NFLonCBS publicó el siguiente mensaje:

“La lista de corredores que han anotado 30 TD con más de 5 yardas por acarreo desde 2017: Aaron Jones. Esa es la lista”.

Para ampliar la defensa de Jones, la cuenta @CBSSportsHQ señala que en el 2019 solamente dos jugadores tuvieron por lo menos mil yardas por tierra, 15 touchdowns y 400 yardas por recepción, Aaron Jones y Christian McCaffrey.

“Demos a @Showtyme_33 el respeto que merece”, pide CBS Sports HQ.

Y la cuenta oficial de Twitter de los Empacadores, @packers, publicó una lista de tres estadísticas que Jones logró en 2019, acompañada de un video de casi siete minutos con los mejores momentos del paseño el año pasado.