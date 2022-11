Critica Guillermo Ochoa sensacionalismo de la prensa

Next

Doha, Qatar.- A unas horas de enfrentar a Polonia en el debut en el Mundial, Guillermo Ochoa, capitán de la Selección Mexicana, criticó el sensacionalismo de la prensa como ocurrió en el caso de Raúl Jiménez.

El portero abrió un nuevo frente de batalla, que deja al desnudo las fricciones y la división entre el Tricolor y los medios de comunicación.

"A todas horas se habla de futbol en televisión y radio, diarios deportivos, hay mucho espacio que llenar y la tendencia ha sido el detonante de los clicks, de los likes, de los retuits, de jalar audiencia, ver quién gana esa competencia de audiencia.

"Ya ni siquiera se habla de lo deportivo. Se hacen notas de gente que no tiene que ver con el deporte, que se mete a hablar de futbol. Se ha vuelto un show alrededor del futbol y se ha globalizado. Los encabezados dicen una cosa, y la nota no tiene nada que ver. En lugar de avanzar en ese aspecto se ha retrocedido un poco, me van a criticar muchos por eso, así como a la gente se le pide avanzar y mejorar y al futbolista, debe de ser en todas las áreas", lanzó.