Critica Guardado a directivos

Ciudad de México— Para Andrés Guardado, mediocampista del Real Betis y el Tricolor, ha llegado el momento de que los directivos del futbol mexicano le quiten toda la responsabilidad de los resultados que obtenga la Selección Nacional a los jugadores y asuman la parte que les corresponde.

“Hay muchas cosas que se manejan en México, que no se manejan en ningún lado del mundo y después pretendemos como Selección o como futbol mexicano dar ese paso, lo he dicho muchas veces, siempre se nos exige al jugador dar ese paso, ‘es que los jugadores, es que tal, es que no tenemos tal’, vuelvo a repetir, tú como directivo ¿cuándo vas a dar ese paso también para darlo todos como futbol mexicano?”, declaró en entrevista con ESPN.

“Ese directivo que apueste por los jóvenes, que las reglas sean claras, que exista un descenso, ese tipo de cosas que se manejan ahí, que es el único país donde existen ese tipo de cosas, son detalles que como futbol mexicano no nos benefician”.

Paciencia para Lainez

El ‘Principito’ dijo que la prensa ha sido muy dura con Diego Lainez, quien vive su primera temporada con el Betis.

“Con calma, tiene 18 años, él irá aprendiendo muchas cosas, irá madurando en muchas cosas y seguramente con el potencial que tiene en un futuro será un hombre muy importante para el Betis”, agregó.