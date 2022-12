Cristiano Ronaldo concentra atención rumbo a Portugal-Suiza

Doha— Portugal está por enfrentar a Suiza en los Octavos de Final del Mundial de Qatar, pero es Cristiano Ronaldo quien se roba la atención, incluso sin estar presente en la conferencia del equipo.

El técnico Fernando Santos tuvo que entrar al quite por la encuesta de los lusos que no quieren como titular a CR7, por el pleito de la estrella con un jugador de Corea del Sur y hasta por el próximo pase al club saudí Al Nassr.

"No sé, no he hablado con él con eso (su contrato con el Al Nassr). He hablado con los jugadores, pero no tiene nada que ver con este tema. Ni siquiera lo sabía, lo supe hace un poco. Es una decisión suya, una cuestión suya. Él está completamente centrado en el Mundial, en ayudar al equipo", dijo el timonel.

CR7, de acuerdo con el diario Marca, ganará 200 millones de euros por temporada.

Una vez más, Cristiano fue tema medular en la conferencia de Portugal. Santos también respondió al cruce verbal que tuvo el astro portugués con un jugador surcoreano, al que mandó a callar.

"En el campo no escuché nada, estaba muy lejos y sólo lo escuché decir algo al jugador surcoreano. ¿Si ya he visto las imágenes? Ya. ¿Si me ha gustado? Nada. Realmente no me gustó nada, pero a partir de ahí esos temas se resuelven en casa y a partir de ahí es pensar en el partido de mañana, en el que todos están enfocados", comentó el timonel.

En el mismo tenor, Santos respondió a una reciente encuesta en la que los portugueses cuestionan la titularidad del astro.

"No es quitar el crédito, pero simplemente no leo. No veo las noticias. Me preocupo por los entrenamientos, por el equipo que debe jugar. En conciencia siempre pongo en el campo al equipo que debe jugar. Estoy bien con la vida. El único pensamiento que tengo desde que llegué, en 2014, es servir a Portugal lo mejor posible", respondió.

Portugal avanzó a Octavos como líder con 6 puntos, pero también enfrenta a otro equipo que llega con esas mismas unidades. En la Euro del año anterior, los suizos dieron la campanada al vencer a Francia en ronda de Octavos; no serán un flan.

"Cuando se pasa a los Octavos estamos cada vez más cerca de ser favoritos. Obligación siempre tenemos porque jugamos por Portugal. Es muy bueno sentir esa adrenalina. Queremos ganar", dijo el técnico.





Entrenan penales y cuidan amarillas

Llegada la ronda de matar o morir en el Mundial, el zaguero Rúben Dias aceptó que Portugal ya entrenó penales de cara al juego ante Suiza e incluso habló sobre el riesgo de la segunda amarilla que lo haga perderse los Cuartos de Final, en caso de seguir con vida en el Mundial.

"Nadie quiere quedarse fuera en este contexto, pero si necesitamos quedarnos fuera por el amarillo correcto, lo haremos.

"Es no pensar demasiado en el tema. Es algo que está presente en nuestras cabezas, pero es algo que forma parte del juego y tenemos que jugar con la libertad y el enfoque que siempre tenemos. En cualquier circunstancia, no es ideal ser amonestado, pero tenemos que centrarnos en el juego. Con los jugadores que tenemos, somos conscientes de lo que cada momento del juego transporta", expresó en conferencia de prensa.

Dias, del Manchester City, aceptó que en esta ronda cualquier detalle marca la diferencia, incluida la definición por penales.

"Creo que podemos considerar que estamos preparados si es necesario. Fue algo que siempre hemos tenido en cuenta, es parte de la competencia y es un momento importante donde es una punta de suerte pero también calidad en la ejecución. Es algo que hemos estado practicando", reconoció.

La conferencia de prensa de Portugal estuvo salpicada por cuestionamientos sobre Cristiano Ronaldo, quien ha recibido múltiples críticas durante el torneo.

"Especialmente en esta etapa, sentimos que la prensa se está metiendo detrás del equipo y eso incluye a Ronaldo y a todos los demás. En lugar de dividirnos, que nos juntemos, eso da una fuerza mayor. Queremos esa fuerza y esa energía buena y positiva", expresó Dias.