Cristiano, aislado por coronavirus

Los protocolos y las medidas preventivas contra el Covid-19 han fallado en la Selección Portuguesa de futbol, luego de que el astro Cristiano Ronaldo arrojara positivo ayer por la mañana.

Ni futbolistas de talla internacional, que se mantienen con intensas dietas y rigurosas rutinas de ejercicio y entrenamientos, han logrado esquivar al Covid, pues recientemente Neymar, Kylian Mbappé, Paul Pogba, Paulo Dybala, Ángel di María, Zlatan Ibrahimovic, Diego Costa, Sadio Mané y Thiago Alcántara han contraído el virus; todos lo han superado.

El jugador de la Juventus no pudo entrenar con sus compañeros y se mantiene aislado, tomando el sol en el balcón de su habitación en la ‘Cidade do Futebol’ de Lisboa, lugar en el que se concentra la Selección de Portugal, que hoy recibe a Suecia en partido de la UEFA Nations League.

La federación portuguesa dijo que el resultado de Ronaldo provocó otra ronda de pruebas para el resto de la Selección, pero aseguraron que todos los demás miembros del equipo dieron negativo.

El combinado portugués desconoce la manera en que Ronaldo pudo contraer el virus, pues los jugadores se mantienen con las debidas medidas preventivas y se asegura que no se irrumpió ningún reglamento.

“Hemos hecho todo lo que nos dijeron, hemos tomado todas las precauciones”, dijo Fernando Santos, técnico de Portugal. “Estamos aquí confinados. Es como una burbuja. Nadie entra ni sale. En el primer período de entrenamiento no hubo problema, pero ahora sí hubo un problema, pero no porque rompiéramos las reglas. Acaba de suceder. Los jugadores están muy preocupados por respetar las reglas de seguridad”.

Por el momento Ronaldo no jugará el partido de hoy de su Selección, tampoco jugará con la Juventus el próximo sábado contra el Crotone (juego de la Serie A) y está en duda para los primeros dos partidos de la Champions League del equipo de Turín; el 20 de octubre visita al Dynamo de Kiev y el 28 del mes en curso recibe al Barcelona, por lo que el reencuentro con entre Cristiano y Messi podría no efectuarse. (Con información de Associated Press)

Figuras del futbol que se han contagiado

Jugador Equipo

- Cristiano Ronaldo Juventus

- Neymar PSG

- Kylian Mbappé PSG

- Paul Pogba Man. United

- Paulo Dybala Juventus

- Ángel di María PSG

- Zlatan Ibrahimovic Milán

- Diego Costa A. Madrid

- Sadio Mané Liverpool

- Thiago Alcántara Liverpool