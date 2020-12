Crece la dinastía

Cortesía

Gerónimo es el heredero de una gran historia. Su nombre y su sangre son de guerreros. Ahora comienza su camino en el boxeo, buscando superar los triunfos de su padre, Daniel Ponce de León.

Actualmente, el excampeón mundial chihuahuense de peso gallo, oriundo de Cuauhtémoc y con raíces rarámuris, Daniel Ponce de León está puliendo a su hijo Gerónimo de apenas 16 años de edad y quien se siente ligero, listo para brillar en lo alto con sus propios méritos, pero apellidarse Ponce de León no le hace ningún mal, al contrario: son puntos para que se le tome en cuenta si el caso lo amerita.

“Seguimos en Estados Unidos pero ahora estamos en Los Angeles, California, ya me vine de El Paso, Texas, el gimnasio que allá tenía todavía sigue pero ya otras personas se encargan de él y en estos momentos trabajamos con Daniel Valverde, quien me está ayudando a prepararlo aquí en su gimnasio Valverde Boxing Club acá en Los Angeles”, dijo Ponce de León.

Asimismo el boxeador chihuahuense de 40 años aseguró que tanto su hijo como él han estado bien en todo este tiempo de pandemia que prácticamente azotó todo el año al mundo entero.

“Ha estado todo calmado, cuidándonos del Covid, situación que lo hemos aprovechado de gran manera para seguir entrenando con mi hijo Gerónimo, ya que el próximo año quiero llevarlo a los nacionales de México”, aseguró.

Caso contrario a Daniel, quien empezó a practicar este deporte cuando tenía 12 años, Gerónimo ya lleva un largo recorrido de 12 años envuelto en esta disciplina pese a su corta edad.

“Desde que era un niño de 4 años ya tiraba golpes, le gusta también el futbol, pero la influencia de su hermano mayor Daniel y mía lo ha decidido por inclinarse al boxeo”.

Por su parte, Gerónimo afirma que ese es ese el modelo que quiere seguir y superar, el de su padre.

“Yo quiero ser ganador como mi papá lo fue, pero si puedo hacer más, qué mejor, y la verdad que se me han facilitado las cosas y me he adaptado rápido”, dijo el heredero.

Otro de los factores que le ha gustado a Daniel de su hijo es la voluntad para salir adelante y convertirse en el mejor.

“Le veo gran talento, se le facilita hacer las cosas, lo que le enseño lo aprende rápido, tiene buena pegada y estilo, se mueve y desplaza muy bien en el ring, siempre manos arriba y escucha todos mis consejos”.

Para el excampeón mundial quien además continúa entrenado a peleadores profesionales ya que su negocio es el boxeo, éste es uno de sus más grandes retos de su carrera, preparar y debutar a su hijo pequeño al que te tiene depositada toda la confianza en que superará su legado y dejará huella posesionando a Chihuahua y México a nivel mundial.

“Me siento feliz como un padre orgulloso y los deseos es transmitirle toda mi experiencia y aprendizaje en este difícil camino del pugilismo y de que siga mis pasos, eso me hacer estar contento y motivado”.

“Los planes es poder lo más pronto posible el empezar a pelear y ganar y con ello estar listo para incursionar en el boxeo profesional”, afirmó Ponce de León.

De cerca:

Nombre: Daniel Ponce de León

Edad: 40 años

Originario: Cuauhtémoc, Chih.

Peso: 65 kg

Estatura: 1.70 m

Disciplina: Boxeo

Experiencia: 28 años

De cerca:

Nombre: Gerónimo Ponce de León

Edad: 16 años

Originario: Cuauhtémoc, Chih.

Peso: 55 kg

Estatura: 1.60 m

Disciplina: Boxeo

Experiencia: 12 años

El dato…

Los títulos mundiales que obtuvo Daniel Ponce de León son el campeonato pluma del Consejo Mundial de Boxeo, que ostentó en 2012 y 2013, y el título supergallo de la Organización Mundial de Boxeo, de 2005 a 2007

Numeralia…

13 Años

2001 Debut

52 Peleas

45 Triunfos

35 Nocauts

7 Derrotas

4 Nocauts

0 Empates

2014 Retiro