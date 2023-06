Creadores del logo de Indios, sin problemas por su registro

Luego de hacerse público que el jurisdiccional de la Zona 1 de beisbol, Heber García, es desde hace dos años el titular de la marca, nombre y logo de los Indios de beisbol de Ciudad Juárez, José Luis Arras, coautor junto a Fernando Meléndez de dicho logotipo, dijo que no ve mal esta situación porque el propio García le explicó que lo hacía solamente para que la marca New Era pudiera bordarlo en las cachuchas que comercializa.

“Es muy fácil, ellos tienen un arreglo con la marca New Era de cachuchas, son cachuchas profesionales, entonces le mandaron el logo a New Era para que lo imprimiera en la cachuchas y New Era les dijo que no, que no podían porque se podían meter en una demanda porque los logos que ellos manejan tienen que estar registrados. Entonces yo creo que por eso lo hicieron, no por regalías ni nada”, dijo Arras.

PUBLICIDAD

En 1973 se lanzó una convocatoria para que el público participara vía concurso en la creación del logotipo de los Indios de Juárez.

Arras y Meléndez presentaron dos diseños y ganaron el primero y el tercer lugar, por los que recibieron un premio en efectivo que se repartieron en partes iguales, pues la convocatoria especificaba que no tendrían ningún derecho sobre el logotipo, como regalías, y que el mismo pertenecía desde ese momento a la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y a los Indios de la Liga Mexicana de beisbol.

“Vivíamos en Villa Ahumada, bueno él todavía vive allá, y salió en el periódico una convocatoria y yo le dije, lo invité, qué te parece si hacemos esto y nos repartimos el premio saquemos lo que saquemos, órale. Y entre los dos lo hicimos, hicimos dos y ganó el premio ese logo y el otro que hicimos ganó el tercer lugar, entonces nos dieron un premio por el primero y el tercero y nos lo repartimos”.

Cincuenta años después, y ahora con nuevo dueño, Arras cree que el registro ha de haber caducado y por eso se pudo registrar bajo el nombre de Heber García, que en enero de 2022 fue nombrado jurisdiccional de la Zona 1 en lugar de su padre, Alfredo García.

Según Arras, él está en el entendido de que lo registraron nada más para que New Era les borde las cachuchas y lo hicieron sin ningún afán de hacer negocio, porque si alguien tiene el logo y le reclaman pues lo modifica nomás, le pone la pleota en otro lado y listo, no hay ningún problema.

“Bueno, eso es lo que me dijo a mí el jurisdiccional. Todavía el año pasado no lo pudieron usar, el año pasado no se usó en las cachuchas”, añadió José Luis Arras.

“Claro que si aquí usted compra una cachucha sin logo, aquí se lo bordan, hay muchas bordadoras acá en Juárez pues no hay problema, pero como New Era es una compañía muy grande entonces le pidieron que estuviera registrado”.

Arras señaló que incluso en Los Ángeles, California, hay un equipo que se llama Indios y usa el mismo logo.

“No hay ningún problema por eso, digo a menos que ahora que tiene dueño les hagan una demanda, pero pues usted cree que van a demandar por 20 cachuchas o algo así, no creo.

-Como coautor del logo, ¿usted no ve mal que lo hayan registrado?

“No, no, yo la verdad lo entendí bien porque nos lo explicó en un desayuno que tuvimos con el jurisdiccional, entonces no tengo porque dudar de eso”.