Cosecha México 9 oros más en San Salvador 2023

Ciudad de México.- El equipo mexicano de gimnasia artística femenil conformado por, Alexa Moreno, Ahtziri Sandoval, Cassandra Loustalot, Natalia Escalera y Paulina Campos se colgaron la medalla de oro en los JCC San Salvador 2023.

"Al principio estaba un poco nerviosa, más de lo que esperaba estar, me sentí bastante segura en la vigalo del abanderamiento no lo sentí tanto como una carga más bien fue como un honor y un orgullo haber sido elegida para eso", dijo Moreno, quien regresó a las competencias de alto rendimiento después de un año sabático tras Tokio 2020.

"Fue algo diferente y algo que me hacía falta vivirlo, pero no lo siento como una carga si no como una motivación. A nivel de equipo nacional me gustaría sentirme más segura para darles esa tranquilidad, todavía no llego a ese nivel, me falta todavía entrenar más para yo sentirme segura".

Alexa tuvo una caída en las barras, sin embargo, se adueñó de sí misma para continuar su participación como una de las abanderadas de la delegación mexicana en la justa regional. Con este resultado México mejoró el bronce de Barranquilla 2018 y le arrebató el título a Cuba en esta prueba.

Récord en natación El tritón Miguel de Lara consiguió oro en la prueba de 100 metros pecho varonil en la justa centroamericana y se agenció récord en esta prueba con un tiempo de 1:00.23 en el Merliot. La plata fue para su compatriota Julio Horrego y el bronce se lo llevó el hondureño Andrés Puente. El nadador es el único deportista de su disciplina clasificado a los Juegos Olímpicos París 2024, sus primeros.

México segundo Por el momento México ocupa el segundo lugar del medallero con 15 medallas de oro, 20 de plata y 13 de bronce para un total de 48. Colombia continúa liderando la justa con 18 de oros, 6 platas y 8 bronces para 32 metales en total. Cuba es tercero en los JCC.

Mañana Continúa la actividad en la gimnasia artística con el all around femenil y varonil. La natación artística compite en dueto libre y equipo técnico. Judo, pentatlón, tiro deportivo, natación, tenis de mesa y levantamiento de pesas siguen en actividad.