Cortan Raiders a Antonio Brown del equipo

Oakland.- Luego de pedir su salida a través de redes sociales, el receptor Antonio Brown fue cortado por los Raiders de Oakland este sábado.

A través de un escueto comunicado, Oakland informó que Brown ya no pertenece más al equipo.

Brown publicó por la mañana en Instagram que no estaba enojado, pero quería la "libertad de mostrar" que sus escépticos están equivocados.

Una fuente dijo que Brown fue multado el viernes por el equipo por un enfrentamiento con Mayock en la práctica, dos días antes. La persona habló bajo condición de anonimato porque la multa no fue anunciada.

ESPN informó que la multa fue de 215 mil 73 de dólares por conducta perjudicial para el equipo.

Ahora los Raiders, tras liberar a Brown antes de la apertura de la temporada, no tendrán que pagarle más de 29 millones de dólares en garantías durante los próximos dos años.

El receptor fue canjeado desde los Steelers en la temporada baja.