Cortan alas a Jahir Barraza

Cortesía

La mala suerte sigue acompañando al futbolista chihuahuense Jahir Barraza, quien con engaños fue llevado al Atlético Jalisco, equipo que cometió un fraude al quedar desafiliado de la Liga de Balompié Mexicano y no cumplir con los pagos de salarios a sus jugadores.

El deliciense de 30 años había tenido un debut soñado al marcar dos goles en lo que fue el primer triunfo de esta fugaz franquicia en la jornada inaugural de la LBM, el pasado 17 de octubre, al vencer 3-1 en Xalapa al Club Veracruzano Tiburón.

“Todo fue mentiras, no logramos cobrar ni una sola quincena, buscamos una solución con la liga de balompié, la cual de igual manera nos mintió y nos dijo que nos ayudaría... hoy quedamos desafiliados y sin la posibilidad de trabajar", dijo el chihuahuense.

Jugadores del desaparecido equipo como el portero Leonin Pineda, el defensa exchiva Jonny Magallón, entre otros más, así como su director técnico Eduardo Lillingston, señalaron a través de redes sociales al presidente de la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, Víctor Montiel, al afirmar que esta persona los deja sin trabajo, sin la posibilidad de hacer lo que más les gusta que es jugar futbol y por medio del cual llevan un sustento a sus familias.

“Le cortaron las alas a muchas personas que tenían la esperanza en este grupo, ojalá tengan la amabilidad de darnos una respuesta pronta”, añadió.

Pero no toda la culpa de este rotundo fracaso es de este equipo, ya que esta liga que estrena temporada sigue con un cúmulo de conflictos y ola de críticas que ha venido arrastrando y han orillado a que su presidente, el exchiva y mundialista Carlos Salcido haya renunciado a su cargo esta misma semana.

Los problemas no cesan en este naciente circuito que apenas lleva cuatro jornadas disputadas y ya con las bajas de algunos equipos como Atlético Ensenada, después Zacatepec y ahora Atlético Jalisco, y esto todavía no acaba, ya que se habla de que San José, Acapulco y los Acaxees de Durango también están con las mismas carencias y aunado a eso está el reciente rompimiento que tuvo la LBM con la WCN Televisión quien vía Internet transmitía en vivo y con gran calidad todos los partidos del torneo.

La suerte en definitiva no está con Jahir ya que no se ha podido consolidar en ningún equipo los últimos años desde que salió del Atlas y Necaxa, inclusive el 2019 en Finlandia, donde destacó, pero no le renovaron contrato y a su regreso a México tuvo fugaz paso por los Cimarrones de Sonora en la Liga de Ascenso, hasta su más reciente fracaso al llegar para el fraudulento Atlético Jalisco.

El dato…

La LBM inició con 19 franquicias el pasado 14 de octubre y en 4 jornadas ya se dieron de baja tres equipos, renunció su presidente y cortaron relaciones con la televisora WCN.

Para saber…

Jahir anotó par de tantos en el único triunfo del Atlético Jalisco y vio actividad en los tres encuentros que disputó en su corta historia esta franquicia.

De cerca:

Nombre: Jahir Alejandro Barraza Flores

Edad: 30 años

Fecha de Nac.: 17 de septiembre 1990

Lugar de Nac.: Delicias, Chih.

Peso: 73 kg

Estatura: 1.82 m

Disciplina: Futbol

Posición: Delantero

Debut en Primera División:

16 de abril 2011 Estadio Jalisco Atlas Vs. Pachuca

42 Goles en Clubes

Seleccionado Nacional Sub-23 con 3 apariciones y un gol