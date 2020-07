Correrán hoy el Rainbow Oaks

Cortesía Ruidoso Downs

Con Fernweh como la favorita, hoy se corre por primera vez el Rainbow Oaks en el hipódromo Ruidoso Downs, con bolsa de 315 mil 740 dólares y una distancia de 440 yardas para yeguas tresañeras. La división Oaks de la serie Derby para el Rainbow y el All American está diseñada para mejorar el valor de las potras y darles una mejor oportunidad de ganar más adelante en su carrera de tresañeras.

La invicta Fernweh, ganadora del Ruidoso Futurity 2019, es la favorita de la línea de la mañana para esta carrera. El entrenador Charles Shults tiene grandes expectativas para la potra alazán que habría tenido el quinto mejor tiempo de calificación para el Rainbow Derby si hubiera corrido en la división abierta.

“Ella es una potra muy especial, y es un privilegio entrenarla. Nuestro trabajo es ayudar a prepararla y luego soltarla cuando se abra la puerta. Si regresa sana, la encaminaremos al All American Derby el próximo mes”, dijo Shults.

El Rainbow Oaks dará inicio aproximadamente a las 4:12 pm.

Hoy también se correrá el Rainbow Derby, G1 con bolsa de 700 mil dólares, y mañana el Rainbow Futurity, G1 con bolsa de un millón de dólares.

También mañana, el ganador de stakes For The Irony encabeza el campo para las 400 yardas del Rainbow Juvenile Invitational Stakes, con bolsa de 100 md. Entrenado por Sergio Ibarra para el propietario Diamond Racing Stables, el caballo capado producto de Valiant Hero y adquirido por 20 md, ha ganado sus tres salidas durante la campaña de Ruidoso, incluidas las 350 yardas del Ruidoso Juvenile Invitational Stakes con bolsa de 100 md el 7 de junio. Sergio Becerra Jr estará en la monta de For The Irony desde la posición número tres.

Mañana el Rainbow Futurity y el Rainbow Juvenile se transmitirán en vivo en The Cowboy Channel a partir de las 4:00 pm. El programa será presentado por el veterano locutor Tom Dawson, quien estará en vivo desde Ruidoso Downs y Jeff Medders estará en el estudio en Fort Worth.