Correrán hoy el All American Derby y All American Oaks

Jake Rogers / Ruidoso Downs

Con sabor a revancha entre Hotsempting y Cers Final Try, esta tarde se corre el All American Derby, G1 con bolsa de un millón 77 mil 688 dólares, en el hipódromo Ruidoso Downs, que es el plato principal de este domingo en el que por primera ocasión se correrá el All American Oaks para potras tresañeras.

Además, las carreras de hoy sirven como un aperitivo que dejará la mesa puesta para que mañana se sirva el plato fuerte cuando se corra el All American Futurity, G1 con bolsa de 3 millones de dólares.

Hoy, 10 caballos tresañeros correrán en el All American Derby en una distancia de 440 yardas. Esta carrera, la novena en la cartelera, enfrenta a la ganadora del Ruidoso Derby 2020, Hotsempting, contra el ganador del Rainbow Derby 2020, Cers Final Try, que precisamente en esa carrera venció a la potra en cerrado final.

Sin embargo, ambos tendrán una dura competencia en el clasificado más rápido de las pruebas para el All American Futurity, Gold Heart Eagle V, que además es el favorito 5-2 de la línea matutina.

En All American Oaks, la nueva división agregada este año a los derbies Rainbow y All American, potras tresañeras correrán 440 yardas por una bolsa de 421 mil 165 dólares en la séptima carrera del día.

La favorita de la línea matutina, 9-5, y ganadora del Rainbow Oaks 2020, Ratification también es una favorita sentimental después del fallecimiento de su entrenador John Buchanan la semana pasada.

Ratification ganó su carrera de prueba por cinco cuerpos y marcó el mejor tiempo. También se espera que sean contendientes Kiss Thru Fire, entrenado por Charles Shults, y Kieva de Clinton Crawford.

El All American Invitational Stakes es la quinta carrera en la cartelera de hoy y presenta a los no clasificados del All American Derby. Perry's Double Down del establo de John Stinebaugh es el favorito de la línea matutina 7-2 y se espera que tenga como rival a Oatman Creek Senator, entrenado por Michael Joiner, y que corrió en el Ruidoso Derby 2020, y a Cattail Cove de Todd Fincher que viene de California.

La octava carrera del domingo, All American Gold Cup GI con bolsa de 125 mil dólares, será una batalla en la que estará presente el ganador del All American Futurity 2018, Apocalyptical Jess. A pesar de que la línea tiene al caballo castrado en 10-1, tiene como favorito a Valiant Tiberias (9-5). También se espera que Dexxter, un recién llegado a Ruidoso Downs del establo de Monty Arrossa, sea un factor. Los tresañeros y mayores correrán 440 yardas.