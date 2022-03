Correrán este domingo el Sunland Derby

Después de dos años consecutivos de ausencia por la contingencia sanitaria, está de regreso el Sunland Derby, GIII con bolsa de 500 mil dólares, y hoy encabeza el día más importante de la temporada en el hipódromo de Sunland Park.

Slow Down Andy es el favorito 2-1 para ganar la carrera de una milla y un octavo y que sirve de preparación rumbo al Derby de Kentucky.

El estado de Grado 3 de la carrera se ha conservado a pesar de que no se realizó en los dos años anteriores, y se ha restaurado su lugar en el calendario de preparación para el Derby de Kentucky, para el que ofrece puntos de calificación de 50-20-10-5 a los respectivos cuatro primeros caballos que crucen la meta.

Slow Down Andy es, con mucho, el nombre más reconocible en el campo de ocho tresañeros que tomarán la salida aproximadamente a las 5:15 pm. Aunque decepcionó en su debut de temporada el mes pasado al terminar en un distante sexto lugar en Risen Star (G2), el potro hijo de Nyquist aún posee la mejor línea de forma. En su final juvenil, Slow Down Andy derrocó al altamente calificado Messier por un cuerpo en Los Alamitos Futurity (G2).

Otro caballo que viene de fuera, directo de California, Straight Up G, ganó el Mine That Bird Derby de principio a fin el pasado 27 de febrero Sunland Park. Entrenado por de Richard Baltas, e hijo de Straight Fire, Straight Up G derrotó en dicho derby a Bye Bye Bobby y Classic Moment, que también corren hoy en el Sunland Derby.

El entrenador Steven Asmussen ha ganado el Sunland Derby dos veces y confía en Costa Terra para volver a hacer. Sin embargo, el hijo de Gun Runner no fue efectivo en dos salidas anteriores en carreras de grado y recientemente ocupó el cuarto lugar en Oaklawn Park.

También regresa, después de una pausa de dos años, el Sunland Park Oaks, con bolsa de 300 mil dólares, para potrancas de tresañeras en una distancia de una milla y 1/16. El Sunland Park Oaks ofrece puntos de calificación para el Kentucky Oaks (G1) de 50-20-10-5 a los respectivos cuatro primeros finalistas.