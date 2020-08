Correrá Ratification en pruebas del All American Oaks

Cortesía Ruidoso Downs

Ratification de Bobby D. Cox, criada en casa hija del campeón mundial Apollitical Jess, es una de las 34 potras tresañeras que correrán este domingo en las pruebas clasificatorias para las 440 yardas del All American Oaks, en el hipódromo Ruidoso Downs.

Ratification ha ganado sus tres salidas durante la actual temporada de Ruidoso, incluida la carrera inaugural del Rainbow Oaks, de 440 yardas y bolsa de 316 mil dólares, el pasado 18 de julio.

La potra fue sorteada para correr pegada al riel y será montada por Francisco Calderón para el entrenador John Buchanan en la segunda de cuatro pruebas.

La potra alazán corrió las 440 yardas del Rainbow Oaks en un tiempo de 21:514 segundos, con lo cual confirmó porqué fue la más rápidas durante las pruebas para este carrera. En segundo lugar dejó a Valiant Astica y en tercero a Southern Wagon.

Propiedad de Bobby Cox y criada en Texas, Ratification es producto de Apollitical Jess y de Shesa First Ratify por First Down Dash. Es entrenada por John Buchanan y en el Rainbow Oaks fue montada por Esgar Ramírez.

Valiant Astica, segundo lugar en el Rainbow Oaks, arrancará desde la novena posición con la monta de Noé García Jr. en la tercera manga. Adquirida por 45 md en una venta de Ruidoso en el 2018, la potra es hija de Valiant Hero y de la campeona tresañera de 2015, Astica.

Valiant Astica, que suma ganancias por 164 mil 491 dólares en 12 salidas, fue finalista en el Rainbow Futurity (G1) de 1 mdd del año pasado, y Fred Danley la entrena para los propietarios J & SM Inc. y Jimmy Childs.

Las 10 potras más rápidas calificarán a la final del primer All American Oaks que se llevará a cabo el 6 de septiembre con una bolsa de 300 mil dólares.