Corren pruebas hoy para Zia Futurity

Cortesía

Woodys Gold, de Cavenaugh Quarter Horses LLC, es uno de los 103 caballos dosañeros criados en Nuevo México que participarán esta tarde en las pruebas para el Zia Futurity (RG1), en el hipódromo Ruidoso Downs.

Los 10 caballos más rápidos de las 11 pruebas de 400 yardas se enfrentarán el 26 de julio en la final del Zia Futurity, con bolsa de 375 mil dólares.

Adquirido por 10 mil dólares el año pasado, Woodys Gold se extenderá en la distancia que corrió en las 350 yardas del Mountain Top Futurity, (RG2) con bolsa de 334 md, y donde fue segundo lugar un cuello detrás de Leading Cartel, el pasado 13 de junio. El alazán castrado suma ganancias por 65 mil 984 dólares.

Woodys Gold partirá desde la quinta posición con la monta de Francisco Calderón para el entrenador Clint Crawford, en la octava prueba.

Otro prominente dosañero criado en Nuevo México que estará en las pruebas de hoy es Vine Master, un caballo capado invicto, producto de Jesse James Jr, entrenado por James J. Gonzales II para el propietario Cody Cobb. Vine Master ha ganado sus dos salidas, incluidas las 350 yardas del Mountain Top Juvenile del pasado 13 de junio, y acumula 32 mil 400 dólares en ganancias.

Cobb compró a Vine Master al criador MJ Farms por 34 md en la venta de criados en Nuevo México del año pasado. Vine Master arrancará desde la novena posición con la monta de Sergio Becerra Jr. en la quinta prueba.

Entre los nueve rivales de Vine Master en esa quinta prueba estará Fly On Down, de Dalia F. Aranda, entrenado por Tony Sedillo e hijo del semental One Handsome Man, producto de One Famous Eagle. Adquirido por 7 md, el potro ha acumulado 12 mil 400 dólares en ganancias en dos carreras, y viene de un segundo lugar, medio cuerpo detrás de Vine Master, en el Mountain Top Juvenile.

A Fly On Down le toca partir desde la posición número 10 con la monta de Mario Delgado.

El entrenador Juan M. González enviará a las pruebas a ocho dosañeros, incluida Kellys First Moon, hija del campeón First Moonflash, propiedad de Gonzalez Racing LLC. Adquirida por 20 md, la potra ha acumulado 5 mil 800 dólares en dos carreras, y viene de un tercer lugar en el Mountain Top Juvenile.

Jaime Parga Leos montará a Kellys First Moon desde la séptima posición en la décima prueba del día.