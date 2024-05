Corren hoy las pruebas para el Mountain Top Futurity

Un total de 127 caballos cuarto de milla dosañeros, criados en Nuevo México, correrán este viernes en las pruebas para el Mountain Top Futurity, RG2 a 350 yardas, en el hipóromo Ruidoso Downs.

Se disputarán trece pruebas, a partir de la 1:00 pm. La última manga está programada para las 6:12.

Row By Row, hijo de Big Daddy Cartel, entrenado por Fred Danley para el propietario J & SM Inc. de Fort Stockton, Texas, correrá en la sexta prueba de hoy. Adquirido por 60 mil dólares del criador MJ Farms en la venta selecta de añales de Ruidoso el año pasado, el castrado gris se extenderá en distancia desde su segundo lugar, una cabeza detrás del ganador Pavel, en el New Mexican Spring Futurity (RG2) a 300 yardas, el pasado el 6 de abril en Sunland Park.

Row By Row saldrá de la posición número ocho con la monta de Ali Rivera.

Samuri viene de terminar en tercer lugar, un cuello detrás de Row By Row, en el New Mexican Spring Futurity. Adquirido por 8 mil 700 dólares en una venta de añales por parte de los propietarios Scott Branson y Jimmy Vázquez en Ruidoso Downs, el hijo de El Damazo tuvo ganancias por 46 mil 87 dólares en tres salidas.

Samuri correrá pegado al riel y será montado por Emilio Tapia para el entrenador Juventino Ruiz en la sexta prueba.

Los 10 clasificados más rápidos de las pruebas del viernes se enfrentarán el 16 de junio en la final del Mountain Top Futurity, RG2 con bolsa de 350 mil dólares.