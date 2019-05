Corren hoy el Ruidoso Maiden Stakes

Por primera vez en el hipódromo Ruidoso Downs se corre hoy el Ruidoso Maiden Stakes, con bolsa de 116 mil 840 dólares, evento con el que culminan los festejos del fin de semana del Memorial Day, que incluyeron las pruebas para el Ruidoso Futurity y para el Ruidoso Derby.

El Maiden Stakes se corre en una distancia de 350 yardas para caballos de tres a cinco años de edad que no han ganado una carrera hasta el 1 de marzo del 2019.

Valiant Tiberias buscará confirmar que es un caballo con un futuro brillante cuando se presente como el clasificado más rápido en esta primera edición del Maiden Stakes.

El pasado 10 de mayo, en la séptima y última prueba, Valiant Tiberias lució impresionante al registrar el tiempo más rápido, :17.332 segundos en las 350 yardas y ganar su prueba por un cuerpo y un cuarto.

Valiant Tiberias, propiedad de Sergio Holguín, Clifton Nielsen y Félix Rodríguez, hizo en esa carrera su regreso a las pistas desde junio del año pasado y fue, además, su primera salida para el entrenador Ricardo Armendáriz, que lo tuvo en su establo durante unos seis meses.

J.R. Ramírez estará en la monta de Valiant Tiberias desde la sexta posición.

Jess Saying, de Jimmy Vásquez y Angela D. Vásquez, ganó su prueba con el segundo tiempo más rápido, :17.443 segundos.

Adquirida por 27 mil dólares, Jess Saying casi gana el Hobbs America Futurity el año pasado. La yegua perdió por una nariz ante Eagle Coast.

Entrenada por Cynthia González, Jess Saying saldrá desde la cuarta posición con Jaime Parga Leos en la monta.

No Mires a La Luna también llega con una impresionante clase al Maiden Stakes. El caballo capado terminó en tercer lugar, detrás del campeón Apocalyptical Jess en el All American Futurity. Raúl Martínez estará en la monta de No Mires a la Luna desde la tercera posición.