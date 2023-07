Corren hoy el Rainbow Futurity

Con su invicto en juego y favorita para lograr la victoria, Dark NME encabeza el campo de 10 caballos que hoy corren en el Rainbow Futurity G1 con bolsa de un millón de dólares, que se corre en una distancia de 400 yardas en el hipódromo Ruidoso Downs.

Esta carrera es la segunda manga de la Triple Corona All American para caballos dosañeros cuartos de milla, pero de la que ya no es posible que haya un ganador luego de que a finales del mes pasado las conexiones de Lets Leave, ganador del Ruidoso Futurity, decidieron que no participaría en las pruebas para el Rainbow Futurity.

PUBLICIDAD

Eric Valenzuela, entrenador de Lets Leave, declaró en aquella ocasión que el potro propiedad de Barron Racing LLC y Empire Racing tendría un descanso y que apuntarían a las pruebas para el All American Futurity G1 de 440 yardas, que se correrán el 11 y 12 de agosto.

Dark NME, propiedad de TYKHE Racing, hija de Hes Relentless, pondrá en juego su récord perfecto en el Rainbow Futurity.

Entrenada por Santos Carrizales Jr., Dark NME tiene cuatro triunfos entre los que se incluyen una clara victoria por dos cuerpos y medio en el Remington Park Futurity RG1 del 22 de abril, con bolsa de 804 md, para criados en Oklahoma; y uno por tres cuerpos y un cuarto en las pruebas para el Rainbow Futurity el pasado 30 de junio.

Dark NME fue la más rápida de las pruebas y saldrá del puesto 7 con la monta del jockey Francisco Calderón.

Otro contendiente es One Valiant Love, propiedad de Dunn Ranch, y el segundo más rápido de las clasificatorias. One Valiant Love es un ganador de stake, hijo de One Valiant Hero y entrenado por Monty Arrosa.

El caballo castrado ha ganado tres de cuatro carreras, incluido el Heritage Place Juvenile Stakes, de 300 yardas y bolsa de 100 md, el pasado 3 de junio en Remington Park. One Valiant Love suma ganancias por 50 mil 364 dólares y partirá desde la posición número tres con Armando Cervantes en la monta.

Midnight Politics, caballo castrado hijo de Apollitical Jess, es entrenado por Jason Olmstead. El tercer calificado más rápido suma ganancias por 165 mil 304 dólares en cuatro salidas, y viene de una campaña de primavera en Remington Park durante la cual corrió para un tercer lugar tres cuartos de cuerpo detrás del ganador San Lencho en la carrera de caballos más rica de Oklahoma, el Heritage Place Futurity (G1) de 350 yardas.

Midnight Politics arrancará desde la posición exterior con la monta de Edwin Escobedo.

Tome nota

Rainbow Futurity G1

Domingo 16 de julio 2023

Hipódromo Ruidoso Downs

Bolsa: 1’000,000 dlls

Caballos dosañeros

Distancia: 400 yardas

Orden de salida

Caballo Entrenador Jockey Línea

1 Scream Machine Trey Wood Ricky Ramírez 30-1

2 Wired 440 Eric Valenzuela Sergio Becerra Jr. 5-1

3 One Valiant Love Monty Arrossa Armando Cervantes 9-2

4 Mitey Relentless Jesús Rondan Jr. Luis Martínez 10-1

5 Trane Station V Santos Carrizales Jr. Everardo Rodríguez 15-1

6 King Apache Christopher O’Dell Eduardo Nicasio 20-1

7 Dark NME Santos Carrizales Jr. Francisco Calderón 5-2

8 Asscher Marc Jungers Christian Ramos 15-1

9 Rayenare Manuel Rodríguez Esgar Ramírez 8-1

10 Midnight Politics Jason L. Olmstead Edwin Escobedo 7-2