Corren hoy el Rainbow Futurity

Cyber Attack, hijo de Favorite Cartel y la yegua Remember Me Rose, y criado en California que corre para Rosenthal Ranch LLC, fue el más rápido en las pruebas clasificatorias para el Rainbow Futurity G1 y aparece como el favorito 3-1 para la final de hoy, que tiene una bolsa de un millón de dólares y es la segunda de la triple corona para caballos dosañeros en el hipódromo Ruidoso Downs.

Adquirido por 400 md en una venta de Ruidoso del año pasado, Cyber Attack rompió su maiden con una clara victoria por dos cuerpos y tres cuartos en una de las 34 pruebas para el Rainbow Futurity, realizadas el 8 y 9 de julio. Hoy partirá desde la quinta posición con la monta del jockey Eduardo Nicasio.

Entre los otros contendientes también se encuentran Getthere Fast, de Simmons Racing, y Eye On The Card, de Omar Hernandez.

Getthere Fast, el tercer clasificado general más rápido, ha ganado tres de cuatro carreras y ha acumulado ganancias por 201 mil 450 dólares, y el récord del caballo castrado hijo de Tempting Dash y de la yegua Get There incluye un segundo lugar, un cuerpo y un cuarto detrás del ganador Otts Boy en las 350 yardas del Ruidoso Futurity (G1) con bolsa de 1 mdd, el pasado 12 de junio.

Getthere arrancará desde la novena posición con la monta de Bryan Candanosa para el entrenador Toby Keeton.

Eye On The Card, hijo de Docs Best Card y de la yegua Johns Party Girl, es entrenado por Santos Carrizales Jr. para el propietario Omar Hernández. El potro ha ganado tres de sus cuatro salidas, incluidas las 330 yardas del FL Lady Bug Stakes (RG2) con bolsa de 68 mil dólares en Remington Park el 21 de mayo. Suma ganancias por 162 mil 561 dólares.

Con la monta de Juan Pulido, Eye On The Card partirá de la cuarta posición.

Rainbow Futurity G1

Domingo 24 de julio 2022

Bolsa: 1 millón de dólares

Caballos dosañeros

Distancia: 400 yardas

Orden de salida

Caballo Jockey

1 A Lucky Ladie José E. Ortiz

2 Curls Joyful Wagon Francisco Calderón

3 Hes Judgeandjury James Flores

4 Eye On The Card Juan Pulido

5 Cyber Attack Eduardo Nicasio

6 Made The Cut Sergio Domínguez

7 Fearless Moon Raúl A. Valenzuela

8 Chasing AJ Rodrigo Vallejo

9 Getthere Fast Bryan Candanosa

10 El Gran Ferrari Ramón Sánchez