Corren hoy el Preakness

Baltimore.- A su padre le gustaba correr en el lodo, a su madre también, así que, a este caballo le fascina el lodo.

Aunque Mystik Dan no necesita una pista lodosa para correr este sábado en el Preakness, debido a que el ganador del Derby de Kentucky ha competido en todo tipo de condiciones.

Sin embargo, después que Muth, el favorito inicial, fue retirado a la mitad de la semana y de que está pronosticada lluvia, al parecer, Mystik Dan es el caballo a derrotar en la segunda carrera de la Triple Corona.

Para ganar, tendrá que contender con Imagination, que fue entrenado por Bob Baffert, y Catching Freedom de Brad Cox y los otros competidores que en total serán ocho.

“No es algo asegurado, tenemos que tener una buena carrera”, comentó Kenny McPeek, entrenador de Mystik Dan, este jueves. “No va a ser una carrera fácil. No hay garantías de nada y este es un deporte muy aleccionador y en este momento todo está en juego”.

Todos los ojos estarán puestos en Mystik Dan después de ganar el Derby de Kentucky el 4 de mayo, que fue la primera carrera muy cerrada desde 1947, cuando las carreras de caballos era un deporte de reyes y acaparaba la atención nacional en más de una ocasión al año.

Si obtiene la victoria este sábado podría generar un gran despliegue publicitario por la posibilidad de que haya una Triple Corona el 8 de junio en Belmont Stakes, que se llevará a cabo por primera vez en el Hipódromo Saratoga en Nueva York.

Han pasado tres semanas en las mentes de los que rodean a Mystik Dan, quienes están enfocados en prepararse para otra fuerte competencia en el Preakness.

Y aunque McPeek insiste en que no está preocupado por la temperatura debido a que no puede controlarla, Robby Alvarado, el jockey y dos veces ganador del Preakness, ha estado “haciendo la danza de la lluvia toda esta semana”, debido a que Mystik Dan dejó atrás a sus competidores en una pista lodosa de Southwest Stakes, el 3 de febrero.

“La única vez que este potro corrió en una pista alterna tuvo un excelente desempeño, les roba la carrera a los demás caballos. Usualmente, si hay una pista lodosa no disminuye mucho su ritmo, como muchos otros caballos, ya que no se sienten seguros y se resbalan un poco”, comentó Ray Bryner, asistente del entrenador.

No competirá Muth

Mystik Dan se convirtió en el favorito después que Muth –que también fue entrenado por Baffert, quien está buscando ampliar su récord a una novena victoria en el Preakness– fue descartado el miércoles porque tenía fiebre.

Baffert dijo este viernes que Imagination “va a reemplazarlo y ganará”.

Se esperaba que Muth fuera el líder y estableciera el ritmo de la carrera para los demás. Cox reconoció que su ausencia no necesariamente ayudará a Catching Freedom, cuyo estilo es remontar y ser el cerrador.

“Muth va a estar allí, si no es que va a ser el líder”, dijo Blake Cox, hijo de Brad y asistente del entrenador de Catching Freedom.

“Esto cambia el escenario en el ritmo de la carrera y vamos a necesitar una estrategia, esperemos que los demás salgan rápido del arrancadero y podamos lograrlo”.

Eso podría beneficiar a Mystik Dan, ya que el jockey Brian Hernández Jr va a tratar nuevamente de acosar a los líderes desde dentro y lograr otro ahorro de terreno corriendo junto al riel.

“Brian es un jinete muy talentoso”, comentó Albarado, quien ganó el Preakness para McPeek en el 2020 con la potranca Swiss Skydiver y anticipa que Hernández tomará un camino similar. “Él va a tener unos auriculares en caso de que algo suceda”.

La distancia de 1 3/16 millas podría ser lo que Mystik Dan necesita después de haber sido alcanzado por Sierra Leone y Forever Young en el Derby de Kentucky, que es otro cuarto de milla más largo.

Los improbables competidores

A Britney Eurton de NBC Sport le agradan las probabilidades de Mystik Dan, y parece que ha tenido una consistente mejoría carrera tras carrera.

Ella considera que el que podría vencerlo podría ser Tuscan Gold, entrenado por Chad Brown.

“Él sabe cómo ganar con un caballo que no compitió en el Derby de Kentucky y sé que este caballo es muy ligero”, dijo Eurton. “Realmente encaja en ese perfil”.

Brown ha ganado dos veces el Preakness –con Cloud Computing en el 2017 y Early Voting en el 2022– y llegó en segundo lugar en los últimos siete años con un caballo que no participó en el Derby.

Butch Reid tuvo su primer participante en la Triple Corona con Uncle Heavy, que tampoco corrió en Churchill Downs.

El último caballo en ganar el Preakness después de quedar corto en el Derby fue War of Will en el 2019.

El entrenador D.Wayne Lukas, miembro del Salón de la Fama tratará de replicar eso con Just Steel y también ensillará a Seize the Grey y considera que éste último podría tener una mejor actuación si la pista está lodosa, aunque espera que no lo esté.

“Yo preferiría una pista seca o por lo menos una que esté secándose”, comentó Lukas de 88 años. “Pero no importa si hay lodo”.

Así saldrán

1 Mugatu (20-1)

2 Uncle Heavy (20-1)

3 Catching Freedom (6-1)

4 Muth (8-5)*

5 Mystik Dan (5/2)

6 Seize the Grey (15-1)

7 Just Steel (15-1)

8 Tuscan Gold (8-1)

9 Imagination (6-1)

* Muth fue descartado el pasado miércoles

Tome nota

Preakness Stakes 2024

Sábado 18 de mayo

Cobertura: 1:30 p.m.

Salida aproximada: 5:01 p.m.

Dónde: Hipódromo de Pimlico, en Baltimore, Maryland

TV: 9.1

Ganador 2023: National Treasure

Distancia: 1 3/16 millas